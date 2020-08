Após dominar as duas primeiras etapas da temporada 2020 da MotoGP, os GPs da Espanha e da Andaluzia, Fabio Quartararo foi apenas sétimo em Brno, oitavo no GP da Áustria e 13º no GP da Estíria do último domingo (23). E, apesar de continuar na liderança após a quinta etapa, o piloto da Petronas Yamaha perdeu um pouco de confiança em sua campanha pelo título.

A sequência ruim de corridas quase acabou com a bela vantagem que o francês tinha na liderança. Agora, apenas três pontos o separam de Andrea Dovizioso, da Ducati.

O Red Bull Ring é, sem dúvidas, a pista mais difícil para a Yamaha, com as retas trabalhando contra a M1. Mas Quartararo foi o terceiro no GP da Áustria de 2019, e disse que teve uma sensação boa em comparação com as duas provas na pista austríaca desse ano.

"Sim, obviamente estamos na luta pelo título, mas não sinto a mesma confiança que tinha em Jerez", disse ao Motorsport.com. "Em Jerez tudo estava bem. Mas parece que a cada vez temos mais problemas e sofremos mais".

"Ok, a Áustria é uma pista difícil para nós, mas no ano passado eu estava bem e fui terceiro. A sensação da moto mudou muito de um ano para o outro. Estamos coisas positivas para Misano, é uma pista boa para nós, mas os problemas seguirão. Precisamos dar nosso melhor para resolver".

"Eu estava atrás de Aleix a corrida toda e pude ver que a moto estava sofrendo em muitas áreas que eu nem imaginava. Então, além dos problemas nos freios, tivemos outros problemas. O número um é a velocidade máxima".

