Depois de se livrar por muito pouco de um acidente que poderia ter o pior impacto possível na semana passada, durante o GP da Áustria da MotoGP, a sorte não esteve ao lado de Maverick Viñales novamente neste domingo, durante o GP da Estíria.

O piloto da Yamaha ficou sem freio e precisou se jogar da moto para evitar uma batida pior. Sua moto continuou reto e foi parar na barreira de proteção, pegando fogo. Veja no vídeo abaixo:

O incidente de Viñales causou uma bandeira vermelha no GP, mudando o resultado da prova. Até aquele momento, Joan Mír e a Suzuki dominavam a prova, mas o espanhol não teve o mesmo rendimento na relargada e a corrida passou a ser das KTMs de Pol Espargaró e Miguel Oliveira, o vencedor do GP da Estíria e da Ducati de Jack Miller.

Após a prova, Viñales explicou o incidente: "Eu estava rápido, me senti bem nas primeiras voltas. Eu pressionava Dovi, mas como não tínhamos uma velocidade máxima boa, não consegui ultrapassar".

"Eu estava esperando para ter ritmo, mas aí comecei a perder a pressão no freio dianteiro e acabei saindo da pista uma vez. Fiz três voltas bem lentas e comecei a acelerar novamente. De repente o freio estava bom e comecei a recuperar terreno, mas de repente meu freio explodiu, e ficou impossível fazer qualquer coisa".

Bike of Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing after his crash Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

