Honda responde Ducati: "Estávamos prontos para a temporada"

Em uma entrevista recente à Sky Sports Italia, Gigi Dall'Igna, chefe da Ducati, abordou as possíveis implicações esportivas por causa da suspensão do início da temporada da MotoGP por causa do coronavírus.

Ele sugeriu que os principais beneficiários do atraso de meses seriam a Honda e o atual campeão, Marc Márquez, depois que o espanhol admitiu que uma lesão no ombro ainda estava causando problemas durante os testes de pré-temporada no Catar.

Chefe da Honda na MotoGP, Alberto Puig rejeitou essa sugestão, apontando para o fato de que a equipe era a única a fornecer sua documentação de homologação de motor para as autoridades durante o teste final.

"O que a Ducati deveria ter feito foi se preparar para o desafio que enfrentaria no Catar", disse Puig ao Motorsport.com.

"Fomos os únicos que entregaram os desenhos, pontualmente, quando solicitados. A partir de então, se houver alguma suspeita de que um fabricante tenha feito algo estranho com seu motor, fica claro que não será a Honda."

A Honda foi a única equipe a deixar seu staff no Catar após os testes, enquanto a maioria do time da Ducati retornou à Itália.

