Apesar da expectativa de amplo domínio da equipe oficial da Ducati na temporada 2025 da MotoGP, o hexacampeão Marc Márquez acredita que seria ingênuo esperar que ele e Francesco Bagnaia façam dobradinhas em todas as corridas do campeonato, afirmando que, quem pensa assim, "não entende como é a MotoGP".

A chegada de Marquez à equipe oficial da Ducati criou uma espécie de "time dos sonhos" que não era vista na categoria rainha há quase uma década. Com a expectativa de que a fabricante italiana siga sendo a líder absoluta do grid após um 2024 esmagador, o consenso é de que derrotar os Márquez e Bagnaia será quase impossível neste ano.

Mas Márquez contestou a teoria de que 2025 será uma disputa focada nos dois, afirmando que muitos pilotos dentro e fora da Ducati terão a chance de conquistar vitórias em corridas. Ele citou a decisão de Gigi Dall'Igna de utilizar o mesmo motor e chassi em todas as seis Desmosedicis como prova de que haverá igualdade de condições neste ano.

"Estamos na MotoGP - todo mundo é super rápido", disse ele. "Se você espera 1-2 todo fim de semana, você não sabe o que é a MotoGP. "Portanto, acho que haverá muitas disputas entre diferentes pilotos [em] diferentes condições - chuva e umidade. O campeonato é bastante longo, mas cada corrida conta".

Ele acrescentou: "Todos os pilotos da Ducati podem lutar pela vitória porque começamos com uma base semelhante [de moto]. Não podemos nos esquecer de [Pedro] Acosta, eu gostaria de dizer [Jorge] Martín, mas ele não está aqui. [Marco] Bezzecchi. A consistência é o mais importante. Em uma única corrida, muitos pilotos podem ser rápidos, muitos pilotos podem vencer uma única corrida".

Francesco Bagnaia, Equipe Ducati Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Assim como Marquez, Bagnaia também identificou Acosta e Bezzecchi como os principais rivais da Ducati na temporada de 2025.

"Para uma dobradinha em todos os finais de semana, eu assinaria agora!", brincou ele quando a mesma pergunta lhe foi feita. "Acho que será uma luta intensa. Sabemos o quanto Marco é forte. Ele é bom nas corridas e temos que estar preparados para isso. Vamos ver o que vai acontecer".

"Não acho que veremos [uma repetição da] Argentina 2016 entre os companheiros de equipe [da Ducati] [quando Andrea Dovizioso e Andrea Iannone se enfrentaram]. Acho que muitos outros pilotos em um único evento podem ser rápidos, ou talvez mais rápidos do que nós. Temos de estar preparados para tudo".

"Olhando para os tempos de volta no teste, a Aprilia com Bezzecchi foi forte e competitiva. E também os outros pilotos da Ducati, porque tanto Morbidelli quanto os outros pilotos foram rápidos e competitivos. É difícil dizer no campeonato quem serão os principais competidores, quem será o mais consistente, mas acho que na primeira corrida todos os pilotos da Ducati, a Aprilia com Bezzecchi e a KTM com Acosta podem lutar pela vitória".

Como Márquez e Bagnaia têm o mesmo equipamento para correr, e as margens entre eles são tão apertadas em geral, não se pode descartar a possibilidade de eles fazerem jogos mentais para ganhar vantagem. Bagnaia não espera que seu companheiro se entregue a batalhas psicológicas no início do ano, mas deu a entender que a luta entre os dois pode ficar mais intensa na disputa pelo título.

"Não temos nenhum acordo", explicou ele. "Estamos apenas começando a temporada. Não é segredo que nós dois queremos vencer o campeonato, estamos aqui para isso e a ambição da nossa equipe é vencer o campeonato - teremos de fazer o máximo".

"Acho que lutaremos muitas vezes nesta temporada e não acho que já aqui ele [ele] começará a fazer algumas estratégias, porque o mais importante agora é melhorar, aprender com a nova motocicleta. Portanto, também temos de trabalhar juntos para melhorar e, então, na corrida, o melhor vencerá".

MARTÍN PERDE ABERTURA DA MOTOGP! BMW comprando a KTM? Acosta 'provoca' Márquez, GP Brasil e RECORDES

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

MARTÍN PERDE ABERTURA DA MOTOGP! BMW comprando a KTM? Acosta 'provoca' Márquez, GP Brasil e RECORDES

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!