MotoGP: Pol Espargaró lidera primeiro dia de Shakedown na Malásia

A temporada 2025 da MotoGP começou! Nesta sexta-feira (31), a principal categoria do motociclismo mundial iniciou as atividades do ano com o primeiro dos três dias de teste shakedown, reservado para pilotos de teste, novatos e montadoras que desfrutam das concessões. E Pol Espargaró terminou a sessão na frente com o RC16 da KTM e um tempo de 01min59s691.

No entanto, a marca do espanhol está bem distante da pole position feita por Francesco Bagnaia com a Ducati há dois meses: 01min56s337. Por outro lado, é preciso destacar que a pista se encontrava em condições bem piores, com muita sujeira e menos borracha.

A revelação do dia foi Ai Ogura. O atual campeão da Moto2 foi o segundo colocado com a Aprilia da Trackhouse, ficando a apenas 0s171 de Espargaró, sendo o único entre os três estreantes (ao lado de Somkiat Chantra na LCR Honda e Fermín Aldeguer na Gresini Ducati) a ficar abaixo dos dois minutos.

Takaaki Nakagami, hoje piloto de testes da Honda, foi o terceiro, alternando entre duas versões da RC213V, com 01min59s888. Dani Pedrosa foi o quarto a apenas alguns milésimos, em outra KTM.

Aldeguer foi o quinto com a Ducati GP24 da Gresini, com 02min00s053, à frente de Andrea Dovizioso, que guiou várias versões da M1 da Yamaha. O italiano teve que cumprir um programa extenso, já que os pilotos titulares da marca japonesa (Fabio Quartararo e Álex Rins) e da satélite Pramac (Miguel Oliveira e Jack Miller) estavam ocupados com o lançamento das motos.

Para fechar a classificação dos nove pilotos que foram à pista hoje, Augusto Fernández, também da Yamaha, veio em sétimo, com Michele Pirro, da Ducati em oitavo e Lorenzo Savadori, da Aprilia, em nono. Savadori também teve um dia corrido, andando em oito versões diferentes da RS-GP.

O curioso é que, por mais que seja a equipe mais defasasa em termos de performance, a Honda optou por não colocar nenhum dos seus quatro pilotos titulares em pista, por mais que tenha a permissão pelo sistema de concessões. Amanhã será a vez do outro testador, Aleix Espargaró, enquanto Joan Mir e Luca Marini estarão ocupados com a apresentação da moto da Honda, que será a primeira em três décadas sem as cores da Repsol.

MotoGP: Resultado do Shakedown em Sepang - Dia 1

Pos Piloto Moto Tempo 1 Pol Espargaro KTM 1'59"691 2 Ai Ogura Aprilia 1'59"862 3 Takaaki Nakagami Honda 1'59"888 4 Dani Pedrosa KTM 1'59"926 5 Fermin Aldeguer Ducati 2'00"053 6 Andrea Dovizioso Yamaha 2'00"881 7 Augusto Fernandez Yamaha 2'01"207 8 Michele Pirro Ducati 2'01"383 9 Lorenzo Savadori Aprilia 2'03"782

