Johann Zarco insiste que não fez nada de perigoso na manobra que precedeu a queda do último domingo dele e de Franco Morbidelli no Red Bull Ring.

O francês, que fez uma cirurgia no escafoide da mão direita, não poderá subir na motocicleta nesta sexta-feira porque quando compareceu aos serviços médicos da MotoGP, nesta quinta-feira, ainda não havia passado de 48 horas regulamentares após a intervenção.

Mas quem recebeu Zarco foi a Direção de Corridas, com os comissários lhe perguntando sua sua opinião sobre as causas que levaram à espetacular queda que quase terminou em tragédia.

Como havia dito no domingo, o piloto da Avintia insistiu que em nenhum caso poderia ter evitado que a Yamaha de Morbidelli o ultrapassasse na curva 3, porque ele estava na frente e não pôde vê-lo. Por tudo isso, o piloto de Nice não acredita que os comissários irão aplicar qualquer sanção a ele.

“É um absurdo me punirem. Os comissários me perguntaram como eu poderia ter evitado o acidente, e não sei. Já repeti que não fiz nenhuma loucura. Se tivesse freado antes, teria sido mais perigoso porque Franco estava atrás. Na verdade, é ele quem deveria ter antecipado porque podia me ver”, explicou Zarco.

Durante esta semana, o francês tentou se manter alheio a toda a comoção e críticas que lhe foram feitas, principalmente por meio das redes sociais: “Eu sabia que muitos iriam me criticar, mas estava ocupado organizando a operação, então eu fiquei fora das redes sociais. Basicamente, os pilotos que disseram que fiz algo errado foram o Valentino (Rossi) e o Franco, que fui falar imediatamente após a queda.”

Para ele, este último incidente não mudará em nada o seu estilo de pilotagem, nem a relação que mantém na pista com os seus rivais.

“Não vai mudar nada. É muito fácil focar toda a raiva em uma pessoa que, além disso, não está no seu melhor momento porque vem de uma temporada complicada, com muitos problemas. Não é fácil voltar a escalar aquela montanha”, concluiu Zarco.

