Após o grave acidente entre Franco Morbidelli e Johann Zarco durante o GP da Áustria, a MotoGP fez modificações na Curva 3, local do incidente, antes do GP da Estíria, neste fim de semana.

O piloto da Petronas Yamaha colidiu com a Avintia Ducati de Zarco a quase 320 km/h durante o GP da Áustria, devido ao fato do piloto francês ter movido sua trajetória na zona de frenagem.

Ambos foram parar na brita, sob alta velocidade, enquanto as motos saíram voando em alta velocidade. A de Morbidelli quase acertou Valentino Rossi e Maverick Viñales enquanto os pilotos da Yamaha faziam a curva. Já a de Zarco bateu no muro, mas não antes de passar na frente de Viñales. Em resposta ao acidente, a MotoGP irá aumentar a área de proteção no lado de fora da Curva 3, criando um bloco para toda a curva, como forma de evitar uma repetição do acidente do último domingo. Essa ideia foi proposta após a última corrida pela imprensa aos pilotos, com Cal Crutchlow, da LCR, destacando o risco de estender a cerca. "Se você colocar, estender a cerca, o que acontece se você sair da pista? O local não é seguro", disse Crutchlow. "Infelizmente, não tem como contornar o problema da Curva 3, porque os pilotos dirão que se você estender a cerca ali e errar... imagina com pista molhada?". "Só sair da pista ali, mesmo sozinho na pista já é suficiente para atravessar a grama, passar reto ali. Mas aí você coloca algo que vai te parar. Infelizmente é uma situação sem uma resposta correta". "Fiquei chocado ao ver aquilo, o que aconteceu. E não sei o que podem fazer sobre isso". Morbidelli e Zarco participação de uma audiência com a Direção de Prova nesta quinta (20) no Red Bull Ring, para discutir o acidente.

O piloto da Petronas escapou dos possíveis ferimentos do acidente, mas usou as redes sociais para rechaçar a noção de que o acidente havia sido um incidente de corrida, afirmando que "alguém precisa pagar".

Já Rossi usou suas redes sociais para reconhecer que, apesar de Zarco não ter feito o movimento de modo intencional, os pilotos precisam cuidar com a pilotagem agressiva. A participação de Zarco no GP da Estíria ainda é desconhecida. O piloto da Avintia fez uma cirurgia no punho na quarta-feira devido ao acidente.