MotoGP: Quartararo domina treinos desta sexta-feira em Valência

Novato da Yamaha Petronas, Fabio Quartararo foi o mais rápido do dia em Valência, onde será disputada neste domingo a última etapa da MotoGP em 2019. Depois de superar Jack Miller na primeira sessão, o novato francês 'roubou' a liderança de Maverick Viñales no segundo treino livre.

Valentino Rossi foi destaque nas duas sessões, mas pelos acidentes que protagonizou. No TL1, o 'Doutor' sofreu uma queda na curva 4 e terminou em oitavo. No TL2, o heptacampeão voltou a cair, dessa vez na curva 10, mesmo ponto onde Karel Abraham havia caído na primeira sessão.

FOTOS: Atividades da MotoGP em Valência

TL1

Com 1min31s455, Quartararo superou Miller por 0s057. O terceiro foi o campeão da temporada 2019, Marc Márquez, seguido de Viñales e Franco Morbidelli, companheiro do líder na Yamaha Petronas.

A sessão teve Márquez na liderança durante a maior parte do tempo, com Miller batendo o tempo do espanhol quando faltavam apenas 2 minutos para o fim e Quartararo tomando a ponta apenas em sua última tentativa.

Jorge Lorenzo, que irá se aposentar depois da corrida em Valência, seguiu com dificuldades para extrair mais desempenho de sua Honda e completou a sessão na 18ª posição, com o tempo de 1min32s860.

TL2

No segundo treino, Quartararo voltou a 'arrancar' a liderança de um rival nos instantes finais do treino, anotando 1min30s735 e empurrando Viñales para a segunda posição. O top-5 foi completado por Márquez, Miller e Morbidelli.

O primeiro a registrar tempo rápido foi Rossi, pouco antes de Márquez fazer 1min32s102 e assumir a ponta da tabela e se tornar a referência da sessão. Mas a liderança do hexacampeão não durou muito e ele foi superado por Miller e Viñales.

Depois de algumas tentativas, o hexacampeão voltou a liderar até os últimos minutos, sendo ameaçado apenas por Miller. Nos momentos finais, Viñales assumiu a ponta e parecia garantido na primeira posição, mas Quartararo acertou sua última tentativa e terminou o dia à frente dos rivais.

Apesar de melhorar seu tempo em quase um segundo, Lorenzo terminou a segunda sessão prática com a 16ª melhor marca, completada em 1min31s880, 0s105 atrás de Rossi, que completou o treino em 14º.

Confira a classificação dos treinos livres da etapa de Valência da MotoGP:

TL2

TL1