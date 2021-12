A equipe de MotoGP de Valentino Rossi acertou seu patrocinador master para 2022 - a bancária italiana Mooney - após uma longa novela envolvendo a gigante petrolífera saudita Aramco, que não apoiará a VR46 Racing. O time do Doutor subirá para a categoria rainha em 2022, em uma mudança anunciada no início deste ano com uma organização conhecida como Tanal Entertainment e um suposto apoio da Aramco.

No entanto, em um comunicado emitido ao Motorsport.com, a organização negou qualquer envolvimento ou concordou em um acordo com a Tanal ou a VR46, embora Rossi tenha repetidamente insistido que havia uma negociação fechada.

Quando a MotoGP publicou sua lista provisória de inscritos para a temporada de 2022 em novembro, listou a VR46 sem a Aramco marcada em seu nome. A equipe agora confirmou que chegou a um acordo com a empresa bancária italiana Mooney para ser o patrocinador principal em 2022 na Moto2 e na primeira divisão - com o time agora sendo conhecido como Mooney VR46 Racing Team.

Uma breve declaração da VR46 disse: "Mooney, a primeira empresa italiana de Proximity Banking & Payments, será o novo patrocinador da VR46 Racing Team, a equipe de corrida criada por Valentino Rossi e protagonista na MotoGP e Moto2."

"Após o acordo, o nome da equipe será Mooney VR46 Racing Team e usado em todas as imagens da equipe (incluindo motos e trajes de piloto) e nas comunicações oficiais. Mais informações serão reveladas em 3 de janeiro."

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team

A equipe será comandada por Pablo Nieto - atual chefe na Moto2 - e vai colocar Ducatis com um ano de idade para Luca Marini e o estreante na categoria rainha Marco Bezzecchi.

A dupla de Rossi assume as slots do grid que antes eram da Avintia, após essa abandonar a MotoGP no final da temporada de 2021.

Não está claro quanto envolvimento na pista Valentino terá no time em 2022, enquanto ele se prepara para embarcar em uma temporada de corridas GT. No início deste mês, ele testou um Audi R8 para a WRT no WEC (mundial de endurance).

Na Moto2, a VR46 terá dois times no campeonato depois de fechar um acordo com a Yamaha para formar a equipe Yamaha VR46 Master Camp - que atuará como um time de desenvolvimento de pilotos para a marca nipônica.

