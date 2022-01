Francesco Bagnaia disse que a moto de 2022 da Ducati "já tem capacidade de corrida" depois do primeiro teste com o mais recente protótipo em novembro em Jerez. O vice-campeão da MotoGP de 2021 venceu quatro corridas na temporada passada e perdeu o título por apenas 26 pontos, em uma segunda parte incrivelmente forte.

A marca italiana venceu mais corridas do que qualquer outro fabricante em 2021, com Pecco (4), Jack Miller (2) e o estreante da Pramac, Jorge Martín (1), somando sete entre eles - garantindo o campeonato de construtores pelo segundo ano consecutivo.

Bagnaia disse no final de 2021 que a Ducati era uma moto "perfeita", e que a equipe melhorou isso com o protótipo de 2022 no teste pós-temporada, que o piloto liderou de imediato. Segundo ele, o time levou em consideração as análises de todos sobre a nova máquina, que ele acredita já estar pronta para correr.

"Acho que a Ducati ouviu muito dos pilotos, de mim, do Jack, do [Johann] Zarco, do Martín", disse Pecco ao podcast Tank Slappers, da Autosport, irmã do Motorsport.com. "Pedi uma moto mais fácil porque todos dizem que é a mais rápida e melhor para guiar. No entanto, é muito difícil dizer algo sobre as outras sem testá-las."

"Queria uma moto fácil para rodar numa pista rápida com curvas rápidas, porque a nossa tem algumas dificuldades nessa situação. Com a nova carenagem, senti-me um pouco melhor, mas também tenho alguns pontos fracos. Então, tenho certeza de que os engenheiros estão trabalhando muito nisso."

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"No teste de Jerez, o nosso tempo com a nova moto foi incrível, porque o fiz com combustível cheio e pneus médios. Então, foi incrível."

"Cada vez que você começa com uma moto nova, tem que se adaptar a ela. Comecei bem, trabalhei muito os dois dias e no segundo já estava ok, já estava 'guiável'. Se a corrida fosse no dia seguinte, eu começaria com essa."

"Os engenheiros da Ducati fizeram um trabalho incrível com a moto do próximo ano e tenho certeza que para [os testes] na Malásia vamos encontrar algumas novas surpresas", concluiu.

A sessão de pré-temporada para a temporada de 2022 deve começar no território malaio em 5 de fevereiro e se estenderá por dois dias oficiais, antes de mais três no circuito de Mandalika, na Indonésia, na semana seguinte.

