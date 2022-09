Carregar reprodutor de áudio

A Honda anunciou nesta sexta que o hexacampeão Marc Márquez viajará a Misano com o objetivo de realizar seu retorno à MotoGP nos testes pós-GP de San Marino, marcado para a terça-feira (6).

O espanhol está fora da ação desde o GP da Itália, devido à quarta cirurgia no braço direito desde a fratura sofrida na abertura da temporada 2020. A operação se mostrou um sucesso, com Márquez recebendo a alta médica para retomar o treino com motos na última semana.

Em uma pista de kart em Aragón, Márquez fez uma série de testes com a Honda CBR600RR, seu primeiro contato com uma moto em três meses. Satisfeito com o progresso, Márquez chegará em Misano ainda nesta sexta-feira e passará por uma checagem médica no sábado.

Se ele for liberado, ele terá seu retorno no teste de Misano, com dois dias de duração. A partir daí ele decidirá sobre o seu retorno como piloto titular da Honda.

"Satisfeito com a condição de seu braço direito, Marc Márquez viajará a Misano com a intenção de guiar a RC213V da Honda nos testes", anunciou a Honda em comunicado. "Após dois testes positivos a bordo da Honda CBR600RR em Aragón em 31 de agosto e 02 de setembro, Márquez obteve conhecimentos importantes sobre a condição de seu braço".

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“O hexacampeão chegará em Misano na noite de sexta-feira para acompanhar e trabalhar ao lado da equipe antes do objetivo de ir à pista na terça-feira".

Márquez já vinha falando de sua intenção de voltar a correr ainda em 2022 caso a operação fosse um sucesso. Em visita ao paddock na Áustria, ele afirmou que não aguardaria estar novamente 100% para voltar, já que é impossível retomar sua força sem estar na moto.

Em sua ausência, o piloto de testes da Honda, Stefan Bradl, vem correndo no lugar do espanhol, mas o alemão acredita que isso vem atrapalhando seu papel vital no desenvolvimento da problemática RC213V.

Márquez pode voltar à ação na pista onde obteve sua última vitória na MotoGP, liderando uma dobradinha da Honda no GP da Emilia Romagna, seu primeiro sucesso em um circuito com sentido horário desde a fratura do braço.

