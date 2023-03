Carregar reprodutor de áudio

Um dia antes do início da segunda pré-temporada em Portugal, a Aprilia se tornou a última equipe de fábrica a divulgar a moto para a temporada 2023 da MotoGP.

No ano passado, a montadora italiana teve um bom ano, com a primeira vitória na era moderna da MotoGP graças a Aleix Espargaró no GP da Argentina. O espanhol fez ainda mais cinco pódios e esteve na luta pelo título, mas acabou em quarto no Mundial devido ao abandono em Valência.

No geral, a Aprilia esteve oito vezes no pódio em 2022, com Maverick Viñales fazendo os outros dois em Silverstone e Misano.

A Aprilia optou por manter Espargaró e Viñales para 2023, com ambos tendo acordos de dois anos. A dupla teve um bom rendimento na pré-temporada de Sepang no mês passado, terminando em sexto e terceiro na classificação geral, respectivamente.

Um dia antes do início da segunda pré-temporada em Portimão, no sábado (11) e domingo (12), a Aprilia revelou uma pintura com poucas mudanças em relação a 2022.

Para 2023, a Aprilia passará a contar com quatro motos no grid, tendo feito um acordo com a RNF Racing, de Razlan Razali, para trocar a Yamaha pela montadora italiana. Essa será a primeira vez que a marca contará com uma equipe satélite desde o seu retorno em 2015. Entre 2015 e 2021, a Aprilia operou em parceria com a Gresini Racing.

Isso deve intensificar sua campanha, após terminar em terceiro no Mundial de Construtores de 2022, com a Aprilia perdendo o vice para a Yamaha por apenas oito pontos. Já a montadora japonesa terá apenas duas motos no grid, devido ao fim do acordo com a RNF.

A RNF será a última equipe a divulgar sua pintura para 2023, com o lançamento marcado para a próxima quinta-feira, 16 de março.

Os testes da MotoGP em Portimão neste fim de semana acontecerão das 9h30, horário local (06h30, horário de Brasília) até 17h30 (14h30).

