MotoGP: Honda LCR, VR46 e GasGas lançam motos para temporada 2023

Com o espanhol Álex Rins e o japonês Takaaki Nakagami, a Honda LCR, equipe satélite da fabricante nipônica na MotoGP, lançou suas motos para a temporada 2023 da categoria rainha da motovelocidade mundial.

Rins (veja moto na foto abaixo) chega no time após a Suzuki, pela qual o espanhol corria, deixar a MotoGP no fim do campeonato do ano passado. Seu ex-companheiro Joan Mir, também da Espanha, será o companheiro do compatriota Marc Márquez na Honda oficial de fábrica.

Alex Rins, LCR Honda Photo by: Team LCR

Já Takagami, patrocinado pela Idemitsu, vai para mais uma temporada na escuderia satélite da fabricante japonesa. O piloto nipônico deixa de ter Álex Márquez, irmão do hexacampeão Marc, como companheiro, partindo para novo desafio ante Rins. Álex vai para a Gresini Ducati.

Takaaki Nakagami, LCR Honda Photo by: Team LCR

Falando em Ducati, a VR46, equipe da lenda italiana Valentino Rossi que é cliente da fabricante vermelha, também divulgou suas motos para 2023. Seus pilotos são Luca Marini, meio-irmão de Rossi, e Marco Bezzechi, ambos italianos, bem como a maquinaria Desmosedici GP22 de 2022.

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team, Luca Marini, VR46 Racing Team, Alessio Salucci, Pablo Nieto, Valentiono Rossi Photo by: Media VR46

A GasGas (abaixo), que estreia na MotoGP em 2023 e usa a RC16 da KTM, terá o espanhóis Pol Espargaró e Augusto Fernández. Na sexta, a Aprilia será a penúltima a revelar suas motos. Em 16 de março, após a pré-temporada, a RNF Aprilia revela as suas. O GP de Portugal é no dia 26.

Pol Espargaro, Tech3 GASGAS Factory Racing, Augusto Fernandez, Tech3 GASGAS Factory Racing Photo by: GasGas Factory Racing

