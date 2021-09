MotoGP: Márquez elogia Bagnaia em Aragón e diz que ombro preocupa

Marc Márquez tentou ao máximo tomar a primeira posição de Francesco Bagnaia na etapa de Aragón da MotoGP deste domingo (12), mas viu o piloto da Ducati se defender e conquistar a primeira vitória na carreira. Para o espanhol, o segundo lugar é como um triunfo devido à sua condição física, que ainda não é 100%, mas ele reconheceu a superioridade do rival hoje.

Pecco, como é chamado, foi ameaçado em todas as 23 voltas da corrida pelo hexacampeão da categoria rainha, que pulou para a segunda posição na primeira curva e o perseguiu de perto. Certamente favorecido pela configuração canhota da pista, ele lutou e chegou a sete décimos do italiano, proporcionando um grande show nas últimas quatro voltas.

"Foi difícil!", disse Márquez ao final da prova. "Estive atrás de Pecco durante toda a corrida. Ele foi muito rápido no início e eu não esperava este ritmo. Quando faltavam 10 voltas para o fim, comecei a ter dificuldades, mas ele também. No entanto, não conseguia passar na Curva 1, na 2, nem mesmo na 3. Não pude ultrapassá-lo em nenhum lugar porque estava forte."

"Eu disse a mim mesmo que tentaria de novo quando faltassem quatro voltas, mas Bagnaia se defendeu muito bem. Toda vez que eu o passava por dentro, ele voltava. O show foi lindo. Honestamente, hoje foi difícil porque eu vim de duas quedas e um momento psicologicamente difícil. Uma queda na sexta-feira e outra no sábado é difícil para um piloto gerir."

A Ducati já havia mostrado na sexta-feira que é particularmente eficaz em Aragón e confirmou isso no domingo. No entanto, para Márquez foi Bagnaia quem fez a diferença hoje: "Melhoramos no meio das curvas e estávamos bem, com muito motor e velocidade, mas a verdade é que a Pecco esteve melhor."

Apesar do segundo lugar, o resultado não reflete totalmente a forma física de Márquez, que ainda não está 100% e preocupado com a evolução do seu ombro: "Para o momento, esta colocação é excelente. É uma pista especial para mim e sei que em Misano, na próxima semana, vamos voltar à realidade, que é a quinta ou sexta posição."

"Estou trabalhando para entender o que está acontecendo com o ombro. Alguns fins de semana são melhores e outros piores, o que não é normal. Este o terceiro pior do ponto de vista físico, mas veremos no futuro o que temos de fazer para corrigir isso", concluiu.

