A polêmica da largada do GP das Américas de MotoGP ainda não acabou. Duas das equipes do grid, KTM e Trackhouse, criticaram a direção de prova em determinar bandeira vermelha após a debandada coletiva dos pilotos do grid de largada.

A corrida foi declarada molhada, mesmo com a pista secando após a prova da Moto2. Quase todos largariam com pneus de chuva. Mas, segundos antes do início da volta de aquecimento, Marc Márquez saiu correndo em direção aos boxes da Ducati para trocar sua moto pela que tinha pneus slicks.

O hexacampeão estava confiante de que seria seguido por mais de nove pilotos, o que o levou a cancelar a largada, evitando uma penalidade para ele e seus companheiros por mudar sua decisão e deixar o grid em um momento tão tardio.

No final, foi estipulado que uma nova largada ocorreria alguns minutos depois, uma circunstância que todos os pilotos com pneus molhados aproveitaram para se livrar deles e largar com os compostos apropriados.

Isso foi uma séria desvantagem para os pilotos que haviam largado com pneus slick, que não puderam tirar proveito da situação. Esse foi o caso de Ai Ogura, da Trackhouse, Brad Binder, da KTM, e Enea Bastianini, da Tech3. Após a corrida, os pilotos e seus chefes ficaram chateados com a decisão tomada pela Direção de Prova, que premiou mais os que cometeram um erro para evitar uma confusão maior que colocaria a segurança em risco.

No caso de Ogura, foi o chefe da equipe americana, Davide Brivio, quem tomou a palavra. O experiente diretor usou palavras duras contra a decisão ao falar com a MotoGP International pouco antes da nova partida.

O italiano explicou por que estava irritado: "Porque fizemos uma aposta, tomamos a decisão certa. Quando chegou a hora da largada, eles pararam tudo. Os pilotos que saíram do grid tomaram a decisão errada. Eles tomaram a decisão errada, por que não nos deixaram largar com a escolha certa? Agora, tudo se foi. Corremos um risco, apostamos, fizemos a escolha certa e agora está tudo.... bom [no sentido de que seus rivais haviam retificado]".

Davide Brivio, Trackhouse Racing

Após a corrida, sua opinião não mudou: "É claro que não estamos felizes com a maneira como a largada foi realizada hoje, porque fizemos uma aposta e tomamos a decisão certa com Ogura. Tínhamos os pneus certos, mas devido à saída de outros pilotos do grid, a largada foi atrasada. Corremos o risco, fizemos tudo certo, mas não conseguimos tirar proveito disso".

Ogura teve mais a dizer depois: "Eu estava com pneus slicks antes da largada, então foi uma ótima oportunidade, mas infelizmente atrasou. Sinto muito pelos meus colegas, porque eles tomaram a decisão certa, mas não valeu a pena. É uma pena, mas é assim que as coisas são".

Quanto à equipe da KTM, Enea Bastianini e Brad Binder também estavam insatisfeitos. O piloto nascido em Rimini, que este ano está na Tech3, disse: "Na minha opinião, [a decisão] provavelmente não está certa, porque corremos um risco, eu estava com os pneus macios [slicks]. Quando Marc entrou no pitlane e muitos pilotos o seguiram, reiniciamos a corrida, mas nos mesmos lugares e, na minha opinião, isso não está certo."

"Nós tínhamos previsto isso. Olhamos para o radar meteorológico muitas vezes, tentando ver como seriam as condições. Quando voltei ao grid, vi que o céu estava melhorando um pouco, então disse a mim mesmo: 'vamos arriscar, vamos fazer essa escolha' [de sair com pneus de pista seca]. Então, infelizmente, não pudemos tirar proveito disso, mas tomamos a decisão certa e é uma pena, porque certamente poderia ter sido um resultado muito bom. Não sei exatamente como é a regra, mas é uma pena", comentou Bastianini.

Binder, por outro lado, foi mais filosófico e moderado: "Foi uma bagunça no início. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas não posso reclamar, tomei a decisão certa. Eu estava com os pneus slicks e, se a corrida tivesse sido assim, acho que teria sido uma corrida muito boa! É o que é, essas coisas acontecem", disse o sul-africano.

