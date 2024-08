Fim de semana perfeito para Enea Bastianini! Depois de vence a sprint race no sábado, o espanhol 'deu o bote' em Pecco Bagnaia e em Jorge Martín e levou a vitória do GP da Grã-Bretanha de MotoGP para casa.

O pódio foi composto por Jorge Martín e Pecco Baganaia, os dois rivais ao título. Com o segundo lugar de Martín e o terceiro de Bagnaia, o espanhol retomou a liderança do campeonato, que estava nas mãos do italiano no início das atividades em Silverstone.

A corrida

A largada estava sendo tranquila até que Fernandez e Oliveira se tocaram e caíram no setor 2 da pista, causando uma bandeira amarela por lá. Enquanto isso, na ponta, Bagnaia abria 0.5s para o segundo colocado, Martín - que aproveitou uma escapada de Bastianini para assumir o P2.

Na sexta volta, a briga entre os irmãos Márquez tomou um pouco mais de forma, mas Marc conseguiu segurar o ímpeto de Alex. Assim como Martín perseguia Pecco em busca da liderança da corrida.

A metade da prova marcou a aproximação real de Jorge Martín em relação à Pecco Bagnaia. O espanhol estava tentando induzir o italiano ao erro. Duas voltas depois, a ultrapassagem veio e a liderança de Martín também. E não demorou muito para Bagnaia sofrer o ataque de Bastianini na sequência.

Pecco escapou ao fazer a curva e, com isso, Bastianini aproveitou e ultrapassou o atual bicampeão. Depois de muita calma e pressão, Martín errou e Bastianini assumiu a liderança vencendo o GP.

