A MotoGP encerrou o sábado no Red Bull Ring com a sprint do GP da Áustria. E em uma corrida movimentada, Francesco Bagnaia aproveitou a punição de Jorge Martín e a queda de Marc Márquez para vencer com folga. Mas, com o piloto da Pramac em segundo, os dois saem do sábado empatados na liderança do Mundial.

Completaram o top 9 que pontua na sprint: Aleix Espargaró, Enea Bastianini, Jack Miller, Franco Morbidelli, Brad Binder, Marco Bezzecchi e Pol Espargaró.

Em uma grande largada, Bagnaia assume a ponta, fechando a porta para Martín na primeira curva, com Márquez em terceiro, enquanto Álex Márquez caía. Antes do fim da primeira volta, os dois líderes voltaram a trocar posições, permitindo que o espanhol da Gresini colasse na briga.

Na terceira volta, a direção de prova anunciou que Martín estava sob investigação por sair da pista na curva 2, voltando na segunda posição, atrás de Bagnaia. Enquanto não saía o resultado, Márquez passou a perder terreno para os dois primeiros. No final, punição de uma volta longa para o líder do campeonato.

Quando a sprint chegava à metade, na volta oito de 14, Bagnaia liderava com 1s7 para Márquez, com Martín caindo para terceiro após pagar a punição, a 2s3 do hexacampeão. Ele saiu colado em Espargaró, enquanto Miller completava o top 5.

A cinco voltas do fim, uma mudança importante na corrida, com Márquez indo ao chão e devolvendo a segunda posição a Martín, mas a 4s5 de Bagnaia, com Aleix em terceiro, Miller em quarto e Bastianini em quinto.

No final, Francesco Bagnaia não teve problemas para garantir a vitória na corrida sprint do GP da Áustria. Com Jorge Martín em segundo, os dois saem do sábado empatados na liderança do Mundial, com vantagem para o bicampeão no critério de desempate. Aleix Espargaró foi o terceiro, fechando o pódio.

A MotoGP encerra a passagem pelo Red Bull Ring no domingo com o GP da Áustria, 11ª etapa da temporada 2024. A largada está marcada para 09h, horário de Brasília, com transmissão da ESPN4 e do Disney+. E no Motorsport.com você acompanha a cobertura completa da principal categoria da motovelocidade mundial.

