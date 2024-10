MotoGP - Acosta sobre queda na Sprint do Japão: "Erro estúpido"

Mais uma vez na MotoGP, Pedro Acosta não conseguiu vencer em sua primeira temporada. Em um dia em que ele se tornou oficialmente o Estreante do Ano e conquistou sua primeira pole position na categoria rainha em Motegi - o terceiro mais jovem a fazer isso, depois de Fabio Quartararo e Marc Márquez - o espanhol terminou o dia da pior maneira possível.

Embora tenha perdido a primeira posição na largada, e até mesmo a segunda para Enea Bastianini, o 'tubarão' enfrentou o atual campeão mundial e conseguiu assumir a liderança novamente após três voltas, fazendo bom uso do ótimo ritmo que havia demonstrado após os treinos.

O espanhol controlou a situação na frente de Pecco e parecia estar no caminho certo para o lugar mais alto do pódio. No entanto, faltando quatro voltas para o final, sua aventura chegou ao fim. Acosta caiu para sua própria decepção e a de sua equipe Tech3.

Após a corrida, o bicampeão mundial queria pelo menos ver o lado positivo de que a KTM, e especificamente a sua, está cada vez mais perto de poder enfrentar a toda-poderosa Ducati regularmente. Mas o erro, que ele descreveu como "estúpido", obviamente o prejudicou, sendo um aspecto negativo que ele também precisa levar em conta.

"É difícil de aceitar, mas também é verdade que estamos nos aproximando cada vez mais", disse Acosta.

"Eu estava me concentrando em ser rápido onde eu podia ser rápido. Foi um erro estúpido, estúpido de minha parte. Eu entrei um pouco mais largo e com um ângulo um pouco maior. Não dou desculpas; procuro soluções. É preciso interpretar tanto os aspectos positivos quanto os negativos".

"Estamos melhorando e em um bom momento, mas isso não tira o erro que cometi desta vez. Dói, mas dentro de todas as coisas ruins também há aspectos positivos".

Na squência, o #37 analisou a ultrapassagem que conseguiu fazer em cima de Bagnaia:

"A ultrapassagem em Pecco é como as anteriores, e sentir-se forte novamente nesse tipo de circunstância é muito bom. É o momento em que eu quase não preciso pensar na moto e a KTM está fazendo as coisas melhor. Hoje lutamos apesar da queda", continuou Pedro, antes de brincar sobre uma circunstância que está acontecendo com ele este ano:

"Toda vez que faço a pole, eu caio", concluiu o astro da categoria rainha.

Martín CAMPEÃO com VEXAME de Bagnaia/Ducati? Jorge DÁ TROCO em Pecco na Indonésia; Márquez EM CHAMAS

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Martín, Bagnaia, Márquez: Tudo sobre o GP da Indonésia e a final do Mundial de Motocross

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!