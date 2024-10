A Ducati alcançou sua décima dobradinha consecutiva em Motegi, no Japão, mas Pedro Acosta nunca esteve tão perto de acabar com essa sequência. Pelo quinto fim de semana consecutivo, o espanhol esteve entre os líderes da MotoGP, mas uma série de erros impediu que ele conquistasse qualquer vitória.

No Japão, Acosta conquistou sua primeira pole position, a primeira para uma KTM em quase quatro anos e apenas a quarta para um piloto que não estava pilotando uma Ducati este ano. Na corrida Sprint, no entanto, ele caiu quando a vitória estava ao seu alcance e, no domingo, perdeu a liderança para Pecco Bagnaia na largada antes de cair novamente na quarta volta. Ele recomeçou uma volta atrás e se retirou depois de apenas algumas voltas.

"Outro erro", resumiu Acosta, que admitiu ter se esforçado demais para tentar recuperar a vantagem sobre Bagnaia.

"Eu estava perto dele, estava tentando preparar a curva 5, porque foi quando vi que poderia realmente ultrapassá-lo. Eu estava apenas tentando me preparar para uma ultrapassagem. Eu estava apenas tentando me preparar para uma ultrapassagem".

"Talvez eu tenha me preparado demais, talvez eu tenha virado cedo demais e acelerado cedo demais [...] então perdi a frente. Acho que isso pode acontecer, você só precisa aceitar. Estamos nos aproximando e, mesmo com o acidente de hoje, há muitos pontos positivos".

"Temos de nos concentrar nos grandes objetivos e, se não for possível, nos pequenos", acrescentou o piloto da Tech 3. "Eu só queria ter um bom desempenho e estar na frente hoje. Foi por isso que fui para a pista".

"É o fim de semana mais triste da minha carreira, e aquele em que eu tinha o melhor ritmo. É doloroso".

Apesar de duas quedas dolorosas, Acosta entende que foi um bom fim de semana para entender que a KTM tem condições de alcançar as Ducatis.

"Não vou aceitar que a Ducati seja melhor que a KTM, mesmo que isso me leve a cair mais algumas vezes".

"Com certeza foi o fim de semana em que tive o melhor desempenho, e o fim de semana mais triste", lamentou. "Foi também o fim de semana em que eu estava mais próximo das Ducatis e mais confortável. Sabemos que, no momento, não estamos no nível da Ducati, mas vimos que não é impossível chegar a esse nível, eles não são intocáveis".

"Temos que entender que tudo passa por um processo. Mesmo em seus dias de folga, eles ainda têm um bom desempenho. Precisamos ser um pouco mais calmos, mas ainda assim preocupá-los".

Martín CAMPEÃO com VEXAME de Bagnaia/Ducati? Jorge DÁ TROCO em Pecco na Indonésia; Márquez EM CHAMAS

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Martín, Bagnaia, Márquez: Tudo sobre o GP da Indonésia e a final do Mundial de Motocross

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!