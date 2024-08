Franco Morbidelli terá de cumprir uma penalidade em Silverstone na corrida deste domingo da MotoGP, depois de um dos momentos mais 'tensos' da corrida sprint de sábado. Nem o piloto da Pramac Racing nem um de seus compatriotas da equipe Pertamina Enduro VR46, Marco Bezzecchi, conseguiram passar da primeira curva após um forte acidente.

O ítalo-brasileiro perdeu o controle de sua Desmosedici GP24 ao entrar na primeira curva do circuito britânico, ponto em que colidiu com Bezzecchi, que já estava virando. Ele se chocou com ele e os dois pilotos foram ao chão, ambos na pista de escape naquela área.

Embora ambos estivessem conscientes e com um pouco de dor, Morbidelli logo se recuperou, mas Bezzecchi ficou sentado e em uma condição um pouco pior. A direção de prova, por sua vez, passou a investigar o incidente, mas logo anunciou que tomaria uma decisão após a corrida. Morbidelli recebeu uma penalidade dupla de volta longa, algo que ele terá de cumprir na próxima corrida, que será no domingo, no GP da Inglaterra.

O Painel de Comissários da MotoGP, liderado por Freddie Spencer, explicou a decisão: "Durante a corrida sprint do GP da Inglaterra de MotoGP, na Curva 1, você [Morbidelli] foi culpado de pilotar de forma irresponsável, causando um acidente, envolvendo o piloto #72 [Bezzecchi]. Isso contraria as instruções específicas dadas aos pilotos e equipes da MotoGP, e é considerado pilotagem irresponsável causar perigo a outros pilotos."

"Por essas razões, o Painel de Comissários FIM MotoGP impôs uma Penalidade de Dupla Volta Longa, a ser cumprida pelo piloto na próxima corrida longa do próximo GP do campeonato. Caso ele não participe da corrida correspondente no próximo GP, por qualquer motivo especificamente relacionado a esse incidente penalizado, a penalidade será cumprida no próximo GP do campeonato em que o piloto participar", continuaram.

Além disso, os comissários lembraram a Morbidelli que ele tem o direito de apelar da sanção pagando uma taxa de 1.320 euros dentro de uma hora após a sanção ter sido anunciada pelo órgão regulador da corrida da categoria rainha. Quanto a Bezzecchi, o piloto da VR46 confirmou que estava com dores no pé direito, o que o levou a fazer fisioterapia e a não comparecer à mídia após a sprint.

