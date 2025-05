O domínio da Ducati na MotoGP está tendo um impacto no sistema de concessões para as fabricantes rivais e pode fazer com que a Aprilia e a KTM sejam rebaixadas para a mesma categoria da Yamaha e da Honda.

O sistema de concessões, que foi introduzido em 2024 para ajudar o equilíbrio entre as fabricantes, deve permitir que a KTM e a Aprilia desenvolvam seus motores e realizem testes com seus pilotos de fábrica a partir de agosto.

Das quatro categorias de fabricantes existentes na MotoGP (A, B, C e D), as marcas austríacas e italianas estão atualmente classificados na categoria C, que proíbe seus pilotos de realizar qualquer teste privado e impede que eles modifiquem seus motores, que estão congelados por regulamento.

A Ducati pertence ao grupo A, enquanto a Honda e a Yamaha estão no grupo D, que permite testes ilimitados com pilotos oficiais e desenvolvimento completo do motor.

Essa estrutura foi criada para tentar fechar a enorme lacuna de desempenho que a Ducati abriu sobre suas rivais.

A situação atual de desempenho e os resultados das cinco primeiras etapas da temporada sugerem que a KTM e a Aprilia provavelmente se juntarão à Honda e à Yamaha no grupo D a partir de agosto.

O caso mais claro é o da Aprilia, que foi significativamente prejudicada pela ausência de longo prazo do campeão mundial Jorge Martín. Ele só participou de uma das cinco primeiras etapas, no Catar, onde competiu sem estar em forma e sofreu mais lesões em um acidente grave.

As concessões são avaliadas em dois períodos, com base no número de pontos conquistados pelo piloto mais bem colocado de cada marca nas corridas sprint e na principal. A primeira janela vai da primeira rodada do ano até a última antes das férias de meio de temporada. A segunda vai do primeiro evento após as férias até a última corrida antes da pausa de meio de temporada da outra campanha.

Para permanecer na categoria C, a Aprilia e a KTM devem ter conquistado pelo menos 35% de todos os pontos possíveis entre o GP da Inglaterra de 2024 e o GP da República Tcheca, em Brno, de 18 a 20 de julho - o que equivale a 298 pontos de 851.

A matemática deixa claro que a Aprilia enfrenta um desafio difícil para atingir esse limite. A equipe precisa somar 118 pontos nas próximas sete corridas - uma média de 16,8 pontos por fim de semana. Sua média atual em 2025 é de apenas 10,6 pontos por corrida.

A perspectiva é mais favorável para a fabricante austríaca, que tem 220 pontos graças a um bom resultado em 2024. A KTM precisa de apenas mais 78 pontos nas sete corridas restantes até Brno. Sua média de 11,6 pontos por etapa este ano seria suficiente, mas a margem é de apenas meio ponto.

As concessões da Yamaha permanecerão

O bom desempenho de Fabio Quartararo em Jerez - terminando em segundo no domingo para conquistar o primeiro pódio dele e da Yamaha em um ano e meio - foi um grande alívio para a equipe de Iwata.

Apesar da inconsistência no início da temporada, o segundo lugar do piloto francês ajudou a Yamaha a subir para a segunda posição na classificação dos construtores, com 62 pontos. Ainda assim, a Ducati continua na frente com 185 pontos, tendo obtido resultados perfeitos nas cinco primeiras rodadas.

Levando em conta os pontos do final de 2024 e os conquistados em 2025, a Yamaha tem um total de 139 pontos. Para subir de categoria antes da etapa de Brno em julho, eles precisariam somar mais 159 pontos - uma tarefa quase impossível, considerando que seria necessária uma média de 22,7 pontos por etapa, já que a média atual da Yamaha em 2025 é de apenas 12,4 pontos por corrida.

Além disso, a Yamaha está investindo pesado no desenvolvimento de seu futuro projeto de motor V4, o que provavelmente significa que a marca prefere permanecer no grupo D, pois é o único que permite o desenvolvimento de motores e testes na pista com pilotos de fábrica.

