O chefe da Yamaha, Lin Jarvis, acredita que Fabio Quartararo se encontra no mesmo grupo de outras lendas da MotoGP, como dois ex-campeões pela montadora japonesa, Valentino Rossi e Jorge Lorenzo, além de Marc Márquez.

Quartararo chegou ao Mundial em 2015 com o título de "o próximo Márquez", mas sofreu em seus anos na Moto3 e Moto2. Mas um início bom em 2018 na Moto2 o levou a garantir uma vaga na MotoGP em 2019 com a Petronas SRT e a Yamaha, tendo um ano de estreia brilhante, com sete pódios e seis poles.

Escolhido para substituir Rossi na equipe oficial da Yamaha em 2021 antes mesmo do início de 2020, Quartararo venceu cinco corridas no ano passado para conquistar o primeiro título da montadora desde Lorenzo em 2015.

Liderando o campeonato neste momento, antes de correr em casa na França, após uma vitória em Portugal e dois pódios na Indonésia e na Espanha, Quartararo vai para Le Mans neste fim de semana buscando aumentar sua vantagem no Mundial, em uma pista tradicionalmente forte para a Yamaha.

Jarvis, que trabalhou ao lado de Rossi e Lorenzo na Yamaha, acredita que Quartararo pode ser comparado com as lendas do passado da MotoGP, sendo um "personagem positivo" para o esporte.

"Certamente, ele tem aquele incrível talento natural que os campeões têm", disse Jarvis quando perguntado pelo Motorsport.com em uma entrevista exclusiva sobre como ele compararia Quartararo a nomes como Lorenzo e Rossi.

"Um campeão de verdade sempre tem aquela faísca ou habilidade extra, e você pode dizer isso de Valentino, Jorge Lorenzo, Marc Márquez, Casey Stoner. Você pode colocar esses nomes e Fabio no mesmo grupo".

"Ele ainda é muito jovem, acabou de fazer 23 anos. Acho que ele tem um grande futuro pela frente. No momento, acho que seu estilo de pilotagem combina perfeitamente às características da M1, felizmente para nós".

"Então, se pudermos dar a ele um pacote melhor, mais forte, que o permita lutar em igualdade pelo menos em reta, em velocidade máxima, então acho que ele pode ser multicampeão com a Yamaha".

"Eu realmente espero que ele siga conosco. Ele não somente uma pessoa com velocidade e talento incríveis, mas ele é um cara super legal, um personagem muito positivo para o esporte, nossa equipe e nossa marca. Ele é um pacote completo".

O contrato atual com a Yamaha chega ao fim em 2022 e ele está negociando com a marca para uma renovação. Em Jerez, Jarvis disse ao Motorsport.com que espera concluir as negociações até o fim de junho, enquanto Quartararo negou rumores de que já teria assinado um novo contrato.

