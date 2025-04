MotoGP: O que está por trás do difícil retorno de Martín no Catar

Jorge Martín, atual campeão mundial, trocou a Pramac Ducati pela equipe de fábrica da Aprilia no verão passado. A transferência foi antecedida por uma batalha pelo segundo lugar na equipe de fábrica da Ducati, uma disputa vencida por Marc Márquez. Martín então tirou suas conclusões e mudou para a segunda fabricante italiana na MotoGP. A primeira apresentação à nova equipe ocorreu dois dias após o final da temporada de 2024, no Circuito de Barcelona-Catalunha, após o qual ele queria se acostumar ainda mais ao seu novo ambiente durante as semanas de teste em Sepang e Buriram.

No entanto, os planos de Martín foram interrompidos no dia de abertura do teste de três dias da MotoGP em Sepang. Depois de sofrer uma queda na primeira curva no início do dia, o espanhol foi lançado de sua RS-GP ao entrar na curva 2, depois de menos de duas horas de teste.

O resultado: três metatarsos quebrados e um metacarpo fraturado, um voo antecipado de volta para a Espanha e uma cirurgia na mão. Entretanto, isso também significou que Martín teve de perder o restante do teste na Malásia, além de ter ficado de fora uma semana depois, quando a MotoGP testou por mais dois dias na Tailândia.

Início do período de familiarização no Catar

As coisas não pararam por aí. Quando Martín parecia estar em forma o suficiente para participar da abertura da temporada na Tailândia, ele sofreu um acidente enquanto treinava em uma supermoto. Com isso, surgiram novas fraturas no pé e uma complicada lesão na mão, para a qual ele também teve que se submeter a cirurgia. Assim, o campeão mundial não só ficou de fora quando a temporada começou em Buriram, mas também teve que perder finais de semana de corrida em Termas de Río Hondo e Austin.

No entanto, ele se apresentou no Circuito das Américas para se familiarizar com sua equipe na Aprilia. Parecia ser um precursor de seu retorno, previsto para o próximo fim de semana no Catar.

Enquanto o restante da equipe de MotoGP conseguiu se acostumar com suas motos durante os testes e os três primeiros finais de semana de corrida, Martín enfrentará uma enorme curva de aprendizado no GP do Catar - desde que esteja apto o suficiente durante o exame médico na quinta-feira. Faltou uma preparação completa para o espanhol - uma situação indesejável para qualquer piloto, especialmente para alguém que mudou para a Aprilia depois de quatro anos em uma Ducati.

A mudança para uma moto completamente diferente envolve um período de adaptação para os pilotos, durante o qual eles precisam se acostumar com as características da moto e, com base nisso, também fazer ajustes em seu próprio estilo de pilotagem.

É exatamente nesse ponto que Martín tem uma desvantagem considerável durante os primeiros finais de semana de corrida. Sua ausência na Tailândia, na Argentina e nos Estados Unidos já o deixou praticamente sem esperança na luta pelo título mundial.

Antes de se concentrar nos resultados, ele começará o período de adaptação à Aprilia no Catar. A RS-GP tem o potencial necessário, como Marco Bezzecchi e o novato Ai Ogura, da Trackhouse, já demonstraram durante os primeiros fins de semana da temporada, mas ainda não se sabe até que ponto Martín conseguirá performar bem após seu retorno.

São necessários vários GPs para voltar à forma?

Quando Martín ainda parecia estar a caminho da abertura da temporada na Tailândia, a Aprilia já havia deixado claro que veria os primeiros finais de semana de corrida como uma grande sessão de testes para ele. Depois de perder três GPs, essa expectativa provavelmente não mudou, pelo contrário. "Quando eu me machuquei, sempre disse que para voltar ao nível de pilotagem levaria três vezes mais tempo do que o número de corridas que perdi", disse Kevin Schwantz ao Motorsport.com. No caso de Martín, isso significaria que ele precisaria de até mais nove corridas para voltar ao seu antigo nível.

Ainda não se sabe se esse será realmente o caso. No entanto, Martín é realista o suficiente para moderar as próprias expectativas. "Meu nível de adaptação obviamente não é o que seria sem essa lesão. Mas também acho que meu progresso teria sido semelhante porque todos os novos equipamentos que chegaram e foram testados pela Bezzecchi funcionaram bem. É por isso que está sendo usado. No momento, estou encarando tudo com muito entusiasmo, mas sem a pressão de vencer imediatamente", disse ele ao Motorsport.com em Austin. "Nas primeiras corridas, até que eu me sinta realmente confortável, vou pegar leve. Preciso crescer junto com a Aprilia."

