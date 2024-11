Pecco Bagnaia, da Ducati e com volta rápida de 1min56.337, conquistou a pole position do treino classificatório do GP da Malásia da MotoGP. A primeira fila é completada com Jorge Martín, da Pramac, e Álex Márquez, da Gresini.

No Q1, Johann Zarco, da LCR Honda, e Brad Binder, da KTM de fábrica, passaram da fase de repescagem para o Q2, após mudança de posições no último minuto disputado.

Como foi o Q1?

A primeira parte da sessão de treinos classificatórios começou com a disputa entre as motos Aprilia, de Aleix Espagaró, e as KTM, de Pedro Acosta e Brad Binder, que marcavam a parte da frente da tabela. No entanto, todas as primeiras tentativas do Q1 estavam sendo marcadas com parciais vermelhas.

Com cinco minutos para o final da sessão, as motos voltaram dos boxes para as últimas tentativas, mas Espargaró voltou rapidamente para a garagem da Aprilia, brigando e exigindo a moto reserva, reclamando dos pneus da moto titular. Faltando dois minutos para o fim, Augusto Fernandez caiu no setor dois, levantando bandeira amarela em parte da pista.

No último minuto, Binder conquistou a liderança do Q1 após uma excelente volta, desbancando o colega de moto KTM, Acosta, mas Johann Zarco, com a LCR Honda, depois da bandeira quadriculada, tomou a liderança e passou para o Q2, desbancando o jovem português.

Como foi o Q2?

A sessão definidora do grid de largada da corrida sprint e de domingo começou com as tentativas dos candidatos ao título Bagnaia e Martín, seguida por uma fila de pilotos para marcarem as voltas, quase simulando a situação de corrida de tão próximos, mas o espanhol conseguiu descer o tempo para 1min56s996, 0,195s de diferença para o rival.

Mas Martín não estava satisfeito e aumentou ainda mais vantagem para o segundo mais rápido, conquistando a volta de 1min56s553, o recorde de volta mais veloz do circuito na Malásia.

Faltando sete minutos para o fim, os pilotos voltaram aos boxes para os ajustes para tentar mais uma vez nos últimos instantes do Q2, mas não ficaram tanto tempo nas garagens e já voltaram para a ação nas pistas.

Faltando dois minutos para o fim da sessão, Bagnaia surpreendeu e teve uma excelente tentativa e quebrou novamente o recorde de Sepang, com 1:56.337, com o espanhol não conseguindo superá-lo na última tentativa, garantindo a pole position do italiano da Ducati. Além disso, Enea Bastianini sofreu uma queda que atrapalhou Martín no final da sessão.

Q1

Q2

Pecco SE IMPÕE contra Martín, e Márquez ERRA em Chang! Iannone volta à MotoGP | Moto2 e Lucas Moraes

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Pódio Cast analisa Martín x Pecco na Tailândia e reta final da temporada 2024 da MotoGP

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!