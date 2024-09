A MotoGP fechou um acordo para que o GP da Hungria retorne ao calendário pela primeira vez em 33 anos, com a prova sendo realizada no recém-construído circuito de Balaton Park.

Conforme relatado pelo Motorsport.com no final de agosto, o Balaton Park, localizado nos arredores de Budapeste, capital da Hungria, será a adição mais notável ao calendário da MotoGP de 2025.

Os organizadores definiram os dias 22 e 24 de agosto como a data da primeira corrida da categoria rainha na Hungria desde 1992, enquanto o circuito também realizará um evento do Mundial de Superbike nos dias 25 e 27 de julho como parte dos preparativos.

Espera-se que o circuito de Portimão, em Portugal, que se tornou uma atração fixa no calendário desde sua estreia em 2020, dê lugar à Hungria na programação do próximo ano.

"Estamos muito felizes em anunciar que o Balaton Park estará no calendário de 2025 da MotoGP e do WSBK", disse Carmelo Ezpeleta, CEO da Dorna Sports. "O circuito tem uma localização espetacular e será um destino fantástico para os fãs verem o esporte mais emocionante do mundo em ação".

"O trabalho está em andamento para deixar o local pronto para sua estreia histórica no calendário, acrescentando mais um capítulo à história da Hungria nas corridas de moto, e estamos muito ansiosos para voltar a um mercado importante na Europa Central".

O evento será organizado e promovido pela HUMDA Hungarian Mobility Development Agency Zrt., uma parte do Szechenyi University Group. Antes de realizar corridas do WSBK e da MotoGP em meses consecutivos em 2025, o circuito passará por várias mudanças para atender aos requisitos da FIM para uma licença de grau A.

Primeiramente, duas curvas de raio menor serão adicionadas à parte interna da pista na Curva 7, onde a área de escape também será ampliada. Uma nova chicane substituirá a curva 11 original para reduzir a velocidade e aumentar as oportunidades de ultrapassagem. Por fim, uma nova combinação de curvas técnicas será incorporada logo abaixo do hotel do circuito para aumentar o desafio para os pilotos.

Espera-se que a MotoGP anuncie o calendário completo de 2025 no devido tempo. A última vez que a Hungria sediou uma etapa do campeonato mundial foi em 1992, quando Eddie Lawson venceu em uma Cagiva no Hungaroring, uma pista que agora é mais famosa por sediar o GP da Hungria de F1.

