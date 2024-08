Correndo pela primeira vez na casa da KTM, o jovem Pedro Acosta não teve um bom início de fim de semana no GP da Áustria de MotoGP. O piloto da Tech3 sofreu duas quedas durante o primeiro treino livre, inclusive uma mais forte que causou bandeira vermelha.

Em seu primeiro ano na categoria, Acosta tornou-se a nova referência da KTM e, apesar de sua inexperiência, assumiu as rédeas de um líder. Durante o último GP da Grã-Bretanha, o espanhol explicou que não havia chegado ao Q2 devido à falta de comunicação entre os pilotos da marca laranja quando se tratava de testar os compostos dianteiros, e que isso "tem que mudar".

Nesta sexta-feira, no TL1 do GP da Áustria, uma corrida importante para a marca da casa, os pilotos da KTM e da GasGas Tech3 usaram os três compostos dianteiros disponíveis, macio, médio e duro, para que todos eles, acompanhados por Pol Espargaró como wildcard, tivessem as informações necessárias e não passassem como em Silverstone .

Porém, ele não teve o melhor dos treinos. Durante a sessão, Acosta possivelmente sentiu a pressão ou a ansiedade de seu status e, a 15 minutos do final, sofreu uma queda de alta velocidade da pista, o que o levou a atingir a barreira e a bater lateralmente nos pneus, embora tenha permanecido na moto sem bater.

Não foi assim. Faltando apenas sete minutos para a bandeirada do TL1, o piloto da GasGas foi ao chão na curva 2b, a segunda curva da chicane, uma muito lenta para a esquerda, o que permitiu que ele levantasse a moto e se recuperasse.

Todos pensaram que Acosta tinha ido para os boxes, mas não, o espanhol ainda estava na pista e dois minutos depois sofreu um acidente na curva 4, quase uma reta, um ponto muito rápido, tanto que a moto saiu de muitos metros, meio destruída e soltando muito 'detrito' na pista, o que forçou uma bandeira vermelha a 03min34s para o final da sessão.

A situação foi, no mínimo, estranha, pois depois da primeira queda e da longa caminhada pela pista, o espanhol, em vez de voltar para o box, voltou direto para a pista e sofreu a forte queda.

A parte de trás do macacão de Acosta foi destruída, embora tenha resistido e protegido a integridade do piloto. "Está tudo bem", disse Pedro à Motorsport, que estará pronto para começar o FP2 e garantir a tão esperada passagem direta para o Q2, que é seu principal objetivo. Espero que um pouco mais calmo e correndo apenas os riscos necessários.

Veja o acidente por outro ângulo:

O espanhol revelou que não conseguiu colocar os pneus na temperatura ideal, levando aos problemas com a dianteira da moto na frenagem.

"Comecemos com a primeira queda. Caí porque o pneu estava meio frio, porque eu freei um pouco para deixar Pol [Espargaró] passar. [O pneu] estava meio verde do lado esquerdo, porque não temos muitas curvas. [Depois disso] passei três minutos andando e disse 'vamos lá, para duas voltas'. Minha ideia era de aquecer de novo o pneu. Mas não estava esperando a mesma temperatura do pneu".

Acosta revelou que sofreu um problema incomum com seus pneus Michelin: uma grande diferença entre a temperatura registrada pelos sensores internos e na superfície.

"O lado interno estava quente, mas a superfície está fria - mais na esquerda do que na direita. Eu não esperava que o centro estivesse frio assim, porque quando você está na reta, já está superaquecendo o centro. O problema de hoje foi estranho. Não é normal ter o lado de dentro quente e o de fora frio".

