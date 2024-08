O atual bicampeão da MotoGP, Francesco Bagnaia, liderou o segundo treino para o GP da Áustria nesta sexta-feira, com direito ao novo recorde do Red Bull Ring, terminando a sessão à frente da dupla da Pramac, Franco Morbidelli e Jorge Martin.

Bagnaia precisou de apenas cinco minutos para superar a volta mais rápida do TL1, com o piloto da Ducati registrando o tempo de 01min29s637 para assumir a primeira posição.

Martín e Marc Márquez também tiveram breves passagens pela ponta, antes de Bagnaia voltar com 01min29s280 para ficar três décimos à frente dos adversários. O tempo do italiano permaneceu invicto até faltarem menos de 10 minutos para o fim da sessão, quando Martín colocou pneus macios em sua Pramac para estabelecer um tempo de 01min28s917.

Márquez foi um pouco mais rápido quando faltavam dois minutos para o fim da sessão, antes que Martín e Morbidelli encontrassem ainda mais performance para reafirmarem a posição da Pramac na frente.

No entanto, foi Bagnaia quem riu por último, usurpando o recorde de volta anterior com 01min28s508 para garantir que ele terminasse a sexta no topo, um ano depois de sua vitória dominante em Spielberg. Morbidelli terminou em segundo em um de seus treinos mais impressionantes de 2024, enquanto Martín teve que se contentar com o terceiro lugar, mais de três décimos abaixo de Bagnaia.

Franco Morbidelli, Pramac Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Márquez caiu para quarto, enquanto Brad Binder fez um belo esforço na KTM para terminar em quinto com 01min28s969. Alex Márquez não conseguiu quebrar a barreira do 01min29s, mas marcou um tempo bom o suficiente para ficar em sexto com a GP23, superando a dupla da Aprilia, Aleix Espargaró e Maverick Viñales.

O sétimo e o oitavo lugares representaram uma recuperação impressionante da Aprilia ao longo da hora, depois que os dois pilotos tiveram dificuldades para entrar no top 20 com pneus mais duros.

O nono lugar ficou com Marco Bezzecchi e a VR46, enquanto Enea Bastianini conseguiu garantir uma classificação direta para o Q2 em 10º, apesar de uma queda tardia na chicane da Curva 2.

O piloto da Tech3 GasGas, Pedro Acosta, não conseguiu entrar na segunda parte da classificação depois de uma sexta-feira complicada por três quedas. Seu companheiro de KTM, Jack Miller, ficou logo atrás de Acosta, em 12º, apesar de ter ocupado uma posição entre os cinco primeiros durante a maior parte da sessão.

Fabio Quartararo foi o piloto mais bem colocado da Yamaha, em 13º lugar, logo à frente do líder da Honda , Johann Zarco.

GP da Áustria de MotoGP: Resultados do TL2

Rossi DETONA escolha por Márquez: Ducati vai PAGAR CARO? Pramac encaminha contratação | ARENA CROSS

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

PÓDIO CAST analisa declaração polêmica de Rossi sobre Márquez e Ducati

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!