Diogo Moreira, piloto brasileiro que foi eleito novato do ano em 2024 em sua estreia na Moto2, está sendo observado para a vaga da Pramac, que assumiu parceria com a Yamaha, para a temporada de 2026 da MotoGP, afirma o portal francês paddock gp.

A temporada de 2024 de Moreira, que conquistou um pódio em sua primeira temporada na Moto2, chamou a atenção da equipe da Pramac, que terá como pilotos em 2025 o português Miguel Oliveira e o australiano Jack Miller, que está de saída da KTM e tem contrato de apenas um ano com a equipe satélite da Yamaha.

Segundo o portal francês, a Pramac quer um jovem piloto para ser parte da dupla da equipe satélite. Além disso, a volta do GP do Brasil para o calendário da categoria rainha pode chamar atenção da Dorna, empresa proprietária da MotoGP, e influenciar a chegada de um brasileiro no grid da categoria rainha.

O portal da França também afirma que a performance de Moreira na temporada 2025 da Moto2 vai decidir o futuro do brasileiro na equipe satélite da Yamaha.

