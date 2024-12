Credores pressionam KTM a deixar a MotoGP

Credores estão pressionando a KTM a deixar a MotoGP para lidar com as dívidas e economizar dinheiro. No entanto, a fabricante austríaca reiterou que está comprometida em competir na MotoGP, apesar da pressão financeira.

A marca principal do Pierer Mobility Group destacou que seu futuro no campeonato não está ameaçado depois que uma agência de proteção aos credores responsável por lidar com suas dívidas emitiu comentários contrários na sexta-feira.

Em um relatório após uma primeira reunião entre a KTM e seus credores no Tribunal Regional de Ried im Innkreis, a agência Alpenlandische Kreditorenverband (AKV) declarou que uma retirada da MotoGP está "planejada" para cortar custos. Nenhum cronograma foi fornecido sobre sua suposta saída da categoria rainha.

"Para reduzir os custos, a retirada da MotoGP/Moto3/Moto2 está planejada", dizia a nota.

No entanto, em resposta ao relatório, a KTM emitiu uma declaração própria, destacando seu apoio inabalável à MotoGP.

"Hoje é um dia importante para a KTM com a confirmação de nossos procedimentos de reestruturação. Esse marco assegura nosso plano para o futuro, e estamos orgulhosos de confirmar que o esporte a motor continua sendo parte integrante desse plano de reestruturação", disse.

"A KTM está firmemente comprometida com o esporte a motor. Repetimos nossa declaração para 2025: continuaremos a correr na MotoGP!

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Estamos reenergizados com o resultado positivo de hoje e agradecemos seu apoio".

A posição oficial da KTM não tem nada a ver com as conclusões que a AKV apresentou em um extenso memorando com suas principais demandas.

"O AKV anuncia que o administrador da reestruturação, o juiz Peter Vogl, apoiou a continuação do procedimento como um procedimento de reestruturação com autogestão, após a primeira reunião de credores hoje (sexta-feira), já que isso não representa atualmente uma desvantagem para os credores no contexto de uma consideração geral", afirmou.

A KTM está buscando financiamento externo depois de acumular dívidas que totalizam 2.9 bilhões de euros (ou R$ 18.401 bilhões, em conversão direta) em meio à queda nas vendas de suas motos de estrada. Sua equipe de MotoGP interrompeu o desenvolvimento da RC16 no início deste mês, já que sua empresa controladora continua a se recuperar de uma grande crise financeira.

Espera-se que o processo de reestruturação que começou na sexta-feira ajude a KTM a sair da crise atual e a se manter em uma base financeira sólida novamente.

De acordo com o mesmo relatório da AKV, um acordo básico com investidores em potencial deve ser alcançado em meados de janeiro e as partes interessadas já entraram em contato com a KTM e com o administrador da reestruturação.

A previsão de 500 demissões planejadas para o final do ano foi reduzida para 300 pessoas. Ao mesmo tempo, os funcionários receberam a garantia de que os salários não pagos em novembro e dezembro serão creditados, em princípio, em janeiro.

A próxima audiência entre os credores e a KTM foi agendada para 24 de janeiro.

A KTM está pronta para competir na MotoGP no próximo ano com sua equipe de fábrica e a equipe satélite Tech3. Ela também tem uma forte presença na Moto2 e na Moto3.

Fora das corridas de circuito, a KTM está inscrita no Rally Dakar em janeiro.

ALEX BARROS: Márquez x Bagnaia é VALENTINO x MÁRQUEZ 2.0? Rossi 'na' DUCATI, SENNA e Diogo Moreira

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

ALEX BARROS: Márquez x Bagnaia é VALENTINO x MÁRQUEZ 2.0? Rossi 'na' Ducati, SENNA e Diogo Moreira

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!