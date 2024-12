MotoGP - Mir: Concessões ainda não surtiram efeito na Honda

Joan Mir acredita que terá que esperar várias temporadas para ver o efeito real das concessões no desempenho da Honda na MotoGP.

A Yamaha e a Honda se beneficiaram tecnicamente em 2024, graças ao novo sistema de concessão. As duas marcas puderam realizar mais testes fora das corridas, em mais circuitos e com a participação de seus titulares, desenvolver seus motores e usar mais deles, homologar carenagens adicionais e ter mais 'coringas' participando.

Todas essas liberdades têm como objetivo acelerar o desenvolvimento das motocicletas, com efeitos modestos no momento, já que as fabricantes japonesas marcaram ainda menos pontos do que em 2023.

Para a Honda, o total foi reduzido em mais da metade e, de acordo com Joan Mir, as concessões ainda não tiveram o menor efeito sobre o desempenho de sua motocicleta.

De acordo com o espanhol, a Honda estaria "provavelmente no mesmo nível" em 2024 sem essas vantagens técnicas."Isso nos ajudará nas próximas [temporadas]", acrescentou Mir. "Mas, a curto prazo, não acho que tenhamos tido qualquer vantagem. Você pode ver isso nos resultados".

"Precisamos encontrar a direção para trazer boas peças para sermos mais rápidos. No momento, não conseguimos obtê-las."

Independentemente de isso estar ou não ligado às concessões, Luca Marini, no entanto, viu o progresso da Honda em 2024. "É claramente um período difícil, mas acho que os resultados melhoraram muito em comparação com o início do ano", disse o companheiro de Mir na equipe oficial, vendo uma evolução entre as duas visitas a Barcelona, na primavera e depois no final da temporada.

"Basta olhar para a corrida que fizemos aqui em maio e nossos desempenhos atuais: eles melhoraram significativamente. Obviamente, agora precisamos dar outro passo da mesma magnitude".

De fato, a Honda e a Yamaha ficaram bem atrás das marcas europeias este ano. De qualquer forma, Mir duvida do efeito de certas concessões sobre o desempenho.

"Não acho que o fato de os pilotos regulares poderem fazer mais testes seja uma vantagem, porque se a moto melhorar, eu serei mais rápido. É por isso que temos a equipe de testes: se você tenta algo e passa o dia todo nisso, entre uma semana [de corrida] e outra, você não tem um descanso mental".

Joan Mir, Equipe Repsol Honda Foto de: Repsol Media

"Se você faz um teste, uma corrida, um teste, uma corrida, às vezes é pior. É provavelmente por isso que existe uma equipe de testes, que foi realmente reforçada. Acho que precisamos fazer com que eles trabalhem para obter resultados reais. O que eles acharem eficiente, nós testaremos em um GP e veremos se é melhor."

A Honda realmente fez grandes esforços para reestruturar sua equipe de testes. Stefan Bradl permanecerá no cargo, mas terá a companhia de Aleix Espargaró, acompanhado de seu mecânico-chefe para trazer sua experiência do desenvolvimento da Aprilia, enquanto Takaaki Nakagami agora será responsável pelos testes no Japão e tentará garantir a ligação com a estrutura baseada na Europa.

"Precisamos nos organizar", resumiu Mir, acreditando que houve progresso na equipe de testes: "Acho que eles já organizaram tudo de forma um pouco diferente para o próximo ano".

"A equipe de testes não era boa o suficiente, tínhamos apenas um piloto de testes e, francamente, poderíamos ter melhorado muito a infraestrutura da equipe de testes, muito, muito, muito. Eles estão fazendo isso e acho que ajudará muito para o próximo ano".

Reportagem adicional de Léna Buffa

ALEX BARROS: Márquez x Bagnaia é VALENTINO x MÁRQUEZ 2.0? Rossi 'na' DUCATI, SENNA e Diogo Moreira

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

ALEX BARROS: Márquez x Bagnaia é VALENTINO x MÁRQUEZ 2.0? Rossi 'na' Ducati, SENNA e Diogo Moreira

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!