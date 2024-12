Augusto Fernández, piloto que está deixando a Tech3, revelou que está "irritado" porque uma temporada ruim de 2024 o levou a perder sua vaga na MotoGP - mas está confiante de que pode voltar no futuro.

Fernández teve dificuldades para ganhar velocidade em sua segunda campanha com a equipe satélite da KTM, terminando em 20º lugar entre os 22 pilotos da temporada completa, com apenas 27 pontos marcados.

Isso marcou uma queda notável no desempenho em comparação com seu ano de estreia, quando ele alcançou um total respeitável de 71 pontos e terminou em quarto lugar no GP da França.

A queda contribuiu para a decisão da KTM de retirá-lo da equipe de MotoGP depois de apenas duas temporadas, deixando-o em busca de uma oportunidade como piloto de testes na Yamaha a partir de 2025.

O piloto de 27 anos disse que deu o seu melhor para se adaptar à RC16 da marca GasGas em 2024, mas não conseguiu chegar a um ponto em que se sentisse competitivo na motocicleta.

"Não era para ser", disse Fernández sobre sua campanha de 2024. "Este ano foi apenas uma combinação de muitas coisas".

"Talvez a moto não fosse adequada ao meu estilo, tentei me adaptar [à moto]. Posso mudar meu estilo".

"Não sou o piloto que diz que esse não é meu estilo e todas essas coisas. Eu trabalho muito e esse é o meu trabalho e a minha vida, portanto, em casa, eu só trabalho para ser rápido em qualquer moto que eu esteja usando".

"Tentei adaptar meu estilo a cada moto que estou pilotando, mas não fizemos isso aqui [em 2024]. Eu tentei, mas não conseguimos chegar a uma base competitiva em nenhum momento".

"É claro que é frustrante, é claro que estou com raiva por causa da temporada e tudo mais".

A mudança de Fernández para a Yamaha já era comentada no paddock por vários meses, mas foi apenas nesta semana que a marca japonesa anunciou oficialmente a troca.

O campeão da Moto2 de 2022 se juntará à Yamaha em vários testes oficiais e privados no próximo ano, além de ter a oportunidade de participar de algumas corridas de MotoGP como 'coringa'.

Fernández espera que seu novo emprego permita que ele mostre do que é capaz e, por fim, ganhe um retorno à competição nos próximos anos.

"Minha carreira continua acontecendo de uma maneira diferente do que [eu] esperava, mas continua acontecendo. Portanto, ainda estou vivo", disse ele.

"Eu voltarei, tenho 100% de certeza. Então, continuo trabalhando, continuo trabalhando duro e mantenho o nível em uma moto de MotoGP".

"Ainda não terminei. Por isso, estou ansioso pelo próximo capítulo. Tenho certeza de que voltarei".

"É diferente porque nunca vemos um piloto de testes voltar a ser competitivo. Não é comum, mas vou fazer isso. Estou feliz com o que está por vir, ansioso [por isso]".

