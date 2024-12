MotoGP: Aprilia e Gresini anunciam datas de lançamento para 2025

Depois da Ducati, que anunciou que sua apresentação da temporada de 2025 da MotoGP será em janeiro, a Aprilia e a Gresini também revelaram quando suas campanhas serão lançadas oficialmente.

A Aprilia agendou uma apresentação para quinta-feira, 16 de janeiro, às 12h no horário local (8h no horário de Brasília), que será particularmente aguardada, pois a marca italiana dará as boas-vindas ao atual campeão Jorge Martín e Marco Bezzecchi, que sucederá Aleix Espargaró e Maverick Viñales. Enquanto isso, devemos saber se Martín usará o número 1 ou manterá o número 89 em sua motocicleta.

As metas serão naturalmente mais altas para o fabricante de Noale, que teve uma temporada mista, com uma vitória para Viñales no domingo e duas para Espargaró no sábado, mas apenas o terceiro lugar no campeonato de construtores, amplamente dominado pela Ducati.

Depois de seu primeiro dia a bordo da Aprilia, Martín não pôde comentar longamente sobre como se sentiu com a nova moto, mas o piloto espanhol já falou sobre o grande progresso feito no modelo do próximo ano.

Por sua vez, a Gresini está planejando uma mudança de cenário para sua apresentação. No ano passado, a equipe organizou uma cerimônia no Cocoricò, um clube noturno em Riccione. Desta vez, a equipe italiana revelará suas cores no circuito de Imola, no sábado, 18 de janeiro, às 16h (12h no Brasil).

A cerimônia contará com a presença de Álex Márquez, que disputará sua terceira temporada com a equipe, e do recém-chegado Fermín Aldeguer, que foi nomeado pela Ducati para suceder Marc Márquez, que aparecerá com as novas cores oficiais da equipe pela primeira vez dois dias depois. A Gresini aproveitará a ocasião para apresentar suas máquinas de Moto2 e MotoE.

A Gresini se acostumou a vencer nos últimos anos. Responsável pelas entradas oficiais da Aprilia de 2015 a 2021 na MotoGP, a estrutura voltou imediatamente ao sucesso quando sua associação com a Ducati começou em 2022, graças a Enea Bastianini, vencedor de um total de quatro corridas naquele ano.

Em 2023, Álex Márquez venceu dois sprints e Fabio Di Giannantonio uma corrida principal, enquanto em 2024 Marc Márquez venceu três vezes.

Em 2025, a Gresini continuará a usar a Ducatis da temporada anterior, o modelo que viu Jorge Martín e Pecco Bagnaia disputarem o título este ano.

Após as apresentações organizadas pela maioria das equipes, elas se reunirão para uma cerimônia conjunta em Bangkok, após os primeiros testes de pré-temporada no circuito de Sepang e antes da sessão final em Buriram, que será o palco do primeiro GP do ano.

Apresentações da MotoGP 2025

Equipe Data e local Aprilia Racing 16 de janeiro, 12h (8h no Brasil) Gresini Racing 18 de janeiro, 16h (12h no Brasil) Imola Equipe Ducati Lenovo 20 de janeiro, 11h (7h no Brasil) Madonna di Campiglio

