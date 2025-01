MotoGP: Satélite da Ducati, Gresini revela moto de 2025

A Gresini apresentou as motos para a temporada 2025 da MotoGP neste sábado (18). A equipe satélite da Ducati terá como dupla Álex Márquez, que se manteve da formação da temporada passada, e o novato Fermín Aldeguer.

A apresentação dos modelos da equipe de Faenza aconteceu no circuito de Ímola, e mostrou a moto Ducati de 2024 com a pintura azul clara acinzentada e com detalhes em prata, com o prata utilizado desde o início da parceria com a fabricante com sede em Bolonha.

Com o uso de uma câmera em primeira pessoa, a apresentação passou pelos corredores com posters referenciando a história da marca e algumas obras do cinema.

Importante lembrar que a Gresini utiliza o modelo do ano anterior da Ducati. Em 2025, utilizará as Desmosedici 2024, já que as motos mais modernas da fabricante italiana são reservadas para equipe de fábrica e para Fabio Di Giannantonio, da VR46.

A Gresini teve uma performance impressionante e terminou em terceiro no campeonato de pilotos de 2024, mesmo com máquinas do ano anterior, pelo desempenho do hexacampeão da categoria rainha, Marc Márquez, que terminou o campeonato de pilotos em terceiro, e seu irmão, Álex Márquez, que terminou em oitavo.

Com o destaque de Marc Márquez, ele foi escolhido pela equipe de fábrica da Ducati para assumir uma das motos vermelhas. Para seu lugar, foi convocado o espanhol Fermín Aldeguer, que terminou em quinto em sua última temporada da Moto2 e que fará sua estreia na MotoGP aos 19 anos de idade.

A Gresini também apresentou as motos de MotoE, com o amarelo elétrico junto do azul claro, e da Moto2, com o azul claro e vermelho, junto do patrocínio da Italjet.

Fermin Aldeguer, Gresini Racing Foto de: Gresini Racing

