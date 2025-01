Desde a saída da Suzuki há dois anos, as M1s têm sido as únicas máquinas no grid da MotoGP equipadas com um motor de quatro cilindros em linha, com todas as outras marcas eventualmente adotando um V4, mas a fabricante de Iwata está trabalhando ativamente para atingir esse objetivo.

Em setembro, o Motorsport.com revelou que a Yamaha estava trabalhando no desenvolvimento de um V4, o que foi confirmado mais tarde por seu chefe Lin Jarvis, de olho na temporada de 2027, que verá a introdução de novos regulamentos técnicos, incluindo uma redução na capacidade do motor. Esse seria o momento ideal para adotar uma nova tecnologia.

Os primeiros testes são iminentes, e até chegaram perto de serem realizados no final de 2024. Eles não se referem apenas ao desempenho do motor em si.

Uma mudança de arquitetura influencia todo o comportamento da motocicleta, o que significa que ela precisa ser repensada como um todo para realmente tirar proveito das modificações. Por enquanto, sem saber realmente se haverá algum benefício nisso.

"Quando falamos sobre um V4, não devemos falar apenas sobre o motor", explicou Max Bartolini, Diretor Técnico da Yamaha, ao site oficial da MotoGP. "Um V4 significa que você tem que construir uma moto completamente diferente: um chassi diferente, uma distribuição de peso diferente, peças diferentes na moto..."

"Mas, no momento, não temos ideia se ela é mais rápida ou não. Portanto, temos que construir o motor, construir a motocicleta, verificar se ela é mais rápida e então decidir."

A Yamaha não terá muito tempo para tomar essa decisão, pois a equipe técnica terá que alocar rapidamente recursos financeiros e humanos para o projeto mais promissor para a temporada 2027:"Uma decisão terá que ser tomada em 2025. Esperamos ter as informações para decidir em 2025".

"2027 está se aproximando e, aconteça o que acontecer, não podemos continuar a desenvolver muitos projetos paralelos, isso leva muito tempo e esforço, por isso precisamos de uma decisão rápida", acrescentou Bartolini, assegurando que a Yamaha não tem dogma sobre qual tecnologia favorecer: "Vamos pegar o pacote mais rápido, não importa qual seja".

