A equipe VR46 de Valentino Rossi criticou a potencial decisão da Ducati em reduzir o número de motos do ano no grid da MotoGP a partir da temporada 2025, caindo de quatro para três.

O chefe da equipe, Alessio 'Uccio' Salucci, expressou sua decepção com o fato de a Ducati ter fornecido apenas um exemplar da GP25 para a equipe em 2025, quando a Pramac teve duas das motos de última geração nas duas últimas temporadas.

Originalmente, a VR46 esperava receber as duas GP25 originalmente destinadas à Pramac após a mudança da equipe de Paolo Campinoti para a Yamaha, mas desde então a Ducati reformulou seu programa de MotoGP para manter os custos sob controle.

Como parte da mudança, a marca italiana deixará de ter um total de oito motos em 2024 para ter seis no próximo ano, com apenas metade delas sendo construídas com as especificações mais recentes - duas delas destinadas à equipe de fábrica e a outra à VR46.

Isso coloca a Ducati em uma posição de ligeira desvantagem em relação à marcas como KTM e Yamaha, que já prometeram produzir quatro motos idênticas em suas equipes, bem como, possivelmente, a Aprilia e a Honda.

Embora a VR46 esteja feliz por ter sido escolhida pela Ducati para substituir a Pramac como sua equipe satélite número 1, também há descontentamento entre a equipe pelo fato de um de seus pilotos ter que se contentar com o que será uma GP24, a moto do ano anterior.

"Temos uma super equipe e alguns caras incríveis, nunca seremos uma equipe de fábrica porque não construímos motos, mas quando os pilotos chegam, encontram uma situação fantástica", disse Salucci ao Motorsport.com.

"Até mesmo [o chefe da Ducati MotoGP] Gigi Dall'Igna nos elogia pela gestão. Na verdade, eles nos escolheram como uma equipe de referência, a partir de 2025, porque a Pramac saiu, mas a Ducati já havia nos escolhido para 2027 como uma equipe de referência, independentemente da Pramac".

Uccio Salucci, Equipe VR46 Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Ele acrescentou: "Na [questão da] GP25, eu realmente não concordo com Dall'Igna, porque teremos apenas uma moto atualizada, enquanto eu gostaria de ter duas, como sempre fizemos. Mas, infelizmente ou felizmente, é a Ducati que decide, nós teremos uma e vamos nos contentar com ela".

"Tentaremos fazer com que funcione da melhor maneira, mesmo que os outros fabricantes estejam organizados com quatro e nós com três. Mas isso se tornará ainda mais exclusivo porque haverá dois vermelhos e um nosso".

O Motorsport.com revelou no início desta semana que Fabio di Giannantonio havia concordado com um novo contrato de dois anos diretamente com a Ducati, que o fará continuar com a VR46 até o final da temporada de 2026.

Como parte do contrato, que ainda não foi assinado, Di Giannantonio poderá pilotar uma GP25 em 2025, já que teve que lidar com máquinas de um ano atrás até agora em sua carreira na MotoGP.

A identidade de seu companheiro de equipe ainda não está clara, já que Marco Bezzecchi se prepara para se juntar à Aprilia ao lado de Jorge Martin, mas o atual piloto da Pramac, Franco Morbidelli, surgiu como uma das principais opções.

Salucci expressou interesse em contratar Morbidelli, que há muito tempo faz parte da VR46 Academy e é amigo íntimo do proprietário da equipe, Rossi.

Perguntado se gostaria de contratar Morbidelli, que não deve continuar na Pramac no próximo ano depois que a equipe unir forças com sua antiga empregadora, a Yamaha, Salucci disse: "Eu adoraria! Eu o amo muito, então adoraria trabalhar com ele e venho dizendo isso há muito tempo.

"Talvez no ano que vem isso se torne realidade. Sim, nós daríamos uma chance a outro jogador da Academia, mas ainda está longe, porque há muitas coisas a serem combinadas. Eu adoraria, mas vamos esperar mais algumas semanas".

Se Morbidelli for transferido para a VR46 em 2025, o italiano pilotará a mesma GP24 com a qual corre atualmente na Pramac.

