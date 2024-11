MotoGP exibe novo logo que entrará em vigor a partir de 2025

Após o fim da temporada de 2024, que coroou Jorge Martín como o campeão da MotoGP, a categoria exibiu o logotipo totalmente novo, que será o centro das atualizações da marca a partir de 2025.

O famoso logotipo da bandeira quadriculada, que foi introduzido pela primeira vez em 2002 e ajustado ainda mais em 2007, foi abandonado em favor de um design mais minimalista pela promotora Dorna.

Revelado no Museu Nacional de Arte da Catalunha, em Barcelona, na Espanha, após a decisão do título na tarde de domingo, o novo logotipo foi criado pelo Pentagram, o maior estúdio de design independente do mundo.

A MotoGP disse que o "M" no novo logotipo se inspira em duas motos que circulam próximas uma da outra em uma pista em um ângulo inclinado. Os 'O's sugerem a geometria das rodas, enquanto o 't' representa o piloto na motocicleta. A parte "GP" do design tem a intenção de evocar o layout de uma pista de corrida.

O novo logotipo faz parte de uma reformulação maior que inclui arte, movimento, tipo de letra, identidade visual e identidade verbal. Os logotipos da Moto2 e da Moto3 também foram reformulados, seguindo a mesma linguagem de design da MotoGP.

"Estamos muito animados em revelar nossa nova identidade e convidar os fãs de todo o mundo a conhecer a nova MotoGP", disse Carmelo Ezpeleta, CEO da Dorna, promotora da MotoGP.

"Trabalhar com a Pentagram tem sido uma aventura incrível que levou ao que esperamos que nossos fãs concordem ser um resultado incrível".

"Uma marca é mais do que um logotipo, e a MotoGP é mais do que um esporte. O processo nos ensinou muito sobre ambos e estamos muito orgulhosos de mostrar ao mundo os resultados".

"A principal pergunta durante todo o processo foi: 'O que é a MotoGP?', tanto agora quanto no futuro, e esperamos que essa nova identidade comunique todos os aspectos disso, desde a velocidade até a paixão e tudo mais. Esta é a MotoGP".

A atualização da marca da MotoGP ocorre em um momento em que a Liberty Media está se aproximando da aquisição da Dorna, com a potência americana esperando receber todas as aprovações regulatórias até o final do ano.

A Fórmula 1, também de propriedade da Liberty, também recebeu um novo logotipo e identidade de marca em 2017.

