Nunca um título foi tão disputado e tão difícil, até onze vitórias de Pecco Bagnaia para levar a luta pelo campeonato até o último dia da temporada, uma corrida solidária em Barcelona que trouxe a Jorge Martín Almoguera o tão esperado título da MotoGP.

O maior inimigo do espanhol da Pramac nos últimos anos, especialmente após deixar o título escapar em 2023, foi o medo, aquele medo de perder que o dominava, o medo de não ser campeão da categoria rainha. Mas esse temor parece ter sido superado.

"Era algo com o qual eu teria que conviver durante toda a minha vida, mas agora eu consegui, trabalhei muito este ano para perder o medo de não vencer, graças ao meu psicólogo Xero Gasol, que me ajudou muito a me fazer correr sem medo de perder e com a ilusão de vencer", revelou.

O piloto da Pramac admitiu que já havia derramado as primeiras lágrimas antes de cruzar a linha de chegada.

Jorge Martín, Pramac Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Eu não queria nem olhar para as voltas que faltavam, a primeira vez que olhei faltavam sete voltas, eu estava controlando a distância, tinha o Aleix [Espargaró] atrás de mim e sabia que ele era um bom aliado, isso me tranquilizou".

Depois vi meus pais e Maria [sua namorada] na tela, e aí comecei a pensar, lembrei da minha mãe fazendo macarrão no acampamento, das madrugadas com meu pai para ir correr, foi muito difícil, e tive que voltar a me concentrar na corrida, porque ainda não tinha ganhado nada e tinha que terminar", explicou o novo campeão.

"Chorei muito na última volta e quando cruzei a linha de chegada, tenho um longo dia pela frente, vou chorar ainda mais", brincou.

Apesar de sua decepção com a Ducati, Martín quis agradecer à marca italiana por sua ajuda.

"Quero agradecer à Ducati, eles me deram a oportunidade de chegar à MotoGP, talvez não tenhamos terminado da melhor maneira, não conseguimos fechar o círculo para chegar à equipe de fábrica, mas eles me deram todas as armas e para lutar pelo melhor piloto para vencer, ninguém esperava e eu tenho que agradecê-los por isso", disse com sinceridade.

Jorge Martín, Pramac Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"É a primeira vez na MotoGP que um piloto de equipe satélite vence, aprendi a pilotar dando cem por cento de mim, independentemente do barulho, no final consegui deixar tudo isso de lado, fiquei frustrado por não ir para a Ducati, mas a vida lhe dá lições e o leva a lugares que você não espera, mas no final venci com uma Ducati e tenho que agradecê-los por isso".

"Foi muito difícil vencer este campeonato, no ano passado eu não estava preparado, este ano eu estava mentalmente preparado, foi o mesmo de sempre, eu gostei da corrida, havia muita tensão, mas eu gostei".

Por fim, Martín quis destacar o mérito de sua vitória com base no nível de seus rivais.

"Eu venci o melhor Pecco Bagnaia e um grande Marc Márquez, e isso também tem muito mérito", disse ele.

Agora, Martín será capaz de levar o peso do número 1 para a Aprilia? "Temos um mês para pensar sobre isso, não posso dizer, mas está muito em planejamento. O importante é que temos a segunda estrela [de campeão de motovelocidade] e que ela é importante, a grande. Eu realmente quero colocar meu nome nesse troféu e levá-lo para casa. É para a vida toda. Era preciso fazer justiça e ela foi feita", concluiu.

Jorge Martín, Pramac Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

FINAL da MotoGP: REPUTAÇÃO de Pecco, JORNADA de Martín e TUDO que está em jogo além do título de '24

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Pódio Cast analisa o que ainda está em jogo na MotoGP

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!