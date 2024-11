Enea Bastianini, o rival da Ducati, expressou sua opinião sobre a maneira como Aleix Espargaró encarou a corrida no domingo no GP de Barcelona e como ele passou toda a etapa da MotoGP 'protegendo' Jorge Martín na disputa pelo título.

Depois de uma largada lenta, saindo como segundo, Espargaró se estabeleceu em quarto na Espanha, atuando como um dos principais defensores do campeonato de Martín, isso porque o espanhol não podia ser dar ao luxo de perder muitas posições no grid para Franscesco Bagnaia.

Bastianini desafiou a Aprilia de Espargaró durante o primeiro terço da corrida, mas o espanhol retaliava sempre que fazia uma manobra.

O italiano acabou voltando para a garagem na sétima posição, depois que um erro na saída da Curva 1 o forçou a 'fugir' para a área de escape, deixando-o na disputa por um lugar na classificação inferior do top 10.

Isso significou que ele perdeu a batalha com Marc Márquez pelo terceiro lugar no campeonato, com o piloto da Gresini terminando no pódio em segundo, atrás do vencedor da corrida, Bagnaia.

Após a corrida, Bastianini deixou claro que considerou a defesa de Espargaró pouco profissional, especialmente porque o piloto da Aprilia estava competindo em seu último GP como piloto em tempo integral.

"Perdi muito tempo com Aleix hoje e foi impossível fazer mais do que o meu resultado. Não estou feliz com o que Aleix fez porque, para mim, não é correto", disse o italiano.

"Sem a briga com Aleix, [provavelmente] seria possível fazer algo mais por mim, mas ele fez toda a corrida por Martín".

"Bem, é claro, ele é realmente amigo de Jorge, mas para o resto da pista você não pode fazer algo assim".

"Era sua última corrida e talvez ele pudesse ter conseguido um resultado melhor ou até mesmo lutado pelo pódio", refletiu Bastianini, visivelmente irritado.

"Eu entendo que ele tem uma grande amizade com Jorge, mas ele destruiu a corrida de outros pilotos. Há coisas que não deveriam acontecer em um campeonato como o nosso".

O piloto da Pramac, Martín, recebeu a bandeira quadriculada em terceiro lugar em Barcelona, superando o vencedor da corrida, Bagnaia, por 10 pontos no campeonato.

Com isso, ele se tornou o primeiro piloto a conquistar um título em uma moto satélite na atual era da MotoGP e o primeiro na história da categoria principal desde o triunfo de Valentino Rossiem 2001 com uma Nastro Azzurro Honda.

Isso também significa que Martín irá para a atual equipe de Espargaró, a Aprilia, como o atual campeão mundial em 2025, tendo assinado um contrato de dois anos com a marca de Borgo Panigale.

Espargaró admitiu que queria apoiar Martín em sua busca pelo título, descrevendo seu compatriota como um "irmão mais novo".

"Nós dois tínhamos a sensação de que todas as Ducatis estavam contra ele, o que é completamente normal", disse Espargaró.

"Eles tentaram manter o título e a sensação que eu tinha era de que eu era o único a proteger meu irmão mais novo e seu título".

"Então, mesmo quando eu estava no grid, [foi] muito motivador para mim porque era o último".

"Assim que a corrida começou, eu estava completamente focado, andei no limite da moto mais do que nunca em minha carreira, tentando protegê-lo [Martín] o máximo possível, e estou muito feliz e orgulhoso por poder ajudá-lo um pouco".

No entanto, Espargaró negou que não estivesse pilotando devagar de propósito para impedir que pilotos como Bastianini alcançassem Martín.

Ele se referiu à sua dura batalha com a Gresini Ducati de Aléx Márquez, que terminou com ele perdendo o quarto lugar na penúltima volta, como prova de que ele estava se esforçando ao máximo em sua última participação no GP.

Em resposta às alegações de Bastianini, Espargaró rebateu dizendo que o italiano era simplesmente muito lento para alguém que pilotava uma moto Ducati de fábrica.

"Me disseram que Enea disse que não é bonito terminar uma carreira assim, sem lutar pelo pódio", disse ele.

"A única coisa que vou responder [é que] não é justo dizer isso. Na última volta, eu estava esperando por ele para lutar, mas ele estava três segundos atrás de mim com a Ducati de fábrica. Portanto, não sei a que ele estava se referindo".

"Aléx Márquez fez uma corrida incrível e me venceu, e Enea não conseguiu. Então, eu fiz o máximo possível".

"Se ele acha que tentei ser lento, é impossível. Eu andei acima do limite, fui o único a conseguir colocar uma moto no meio da mistura da Ducati. Então, eu estava acima do limite durante toda a corrida".

