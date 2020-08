Após uma fratura descoberta nesta segunda-feira (17), Johann Zarco passará por uma cirurgia no punho na próxima quarta-feira (19), devido ao horrível acidente no GP da Áustria de MotoGP.

O piloto da Avintia Ducati esteve envolvido em uma colisão em alta velocidade com Franco Morbidelli na volta 9 da corrida do último domingo (16) após o piloto da Petronas Yamaha bater na traseira do francês durante a frenagem da curva 2 para a curva 3.

A moto de Zarco bateu na barreira e saltou sobre a pista, errando por pouco a cabeça de Maverick Viñales, enquanto a Yamaha de Morbidelli passou muito próximo de Viñales e Valentino Rossi. Ambos os pilotos saíram andando do acidente assustador, pensando que eles tinham escapado apenas com arranhões e contusões. Exames feitos nesta segunda-feira, no entanto, revelaram que Zarco na verdade fraturou o escafoide em seu punho direito e será operado na Itália na quarta-feira. Zarco ainda pretende correr no GP da Estíria neste final de semana no Red Bull Ring. "É um procedimento clássico, com a inserção de um parafuso para consertar o osso quebrado", disse Zarco ao jornal francês L'Equipe. O incidente entre Morbidelli e Zarco agitou o paddock, com muitos acusando o piloto da Avintia por ter feito uma frenagem não usual naquele momento. Zarco nega ter agido deliberadamente sobre Morbidelli e explicou isso a Valentino Rossi no domingo, depois que o italiano fez fortes comentários à televisão sobre o incidente. Nenhuma punição foi dada pelo acidente, que foi classificado como um acidente de corrida, mas Morbidelli acredita que isso não é correto. O italiano classificou Zarco como "meio assassino" no domingo e disse que o que foi feito pelo piloto da Avintia mostrava "pouco amor" para ambos. Espera-se que os comissários da FIM questionem Zarco sobre o incidente antes da segunda corrida consecutiva no Red Bull Ring deste final de semana. A segurança das curvas 2 e 3 também foi posta em questão por alguns, enquanto Rossi acredita que os pilotos de todas as classes agora precisam controlar os níveis de agressividade vistos nas corridas.