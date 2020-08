Após quase ser atingido pelo acidente envolvendo Johann Zarco e Franco Morbidelli durante o GP da Áustria da MotoGP no último domingo, o multicampeão da categoria Valentino Rossi se pronunciou sobre o incidente e apontou quem ele vê como culpado no caso, apesar de falar que não foi algo intencional.

Morbidelli bateu na traseira da Avintia Ducati de Zarco quando o francês mudou a trajetória durante a frenagem para a Curva 3. O acidente, que aconteceu a quase 320 km/h, fez ambos baterem forte na brita, enquanto as motos saíram voando em alta velocidade pela pista.

A moto de Zarco quase acertou a cabeça de Maverick Viñales, enquanto Rossi não foi acertado pela Yamaha de Morbidelli por sorte.

O italiano da Yamaha fez uma publicação em suas redes sociais nesta quarta com o vídeo de sua onboard, falando que "as imagens da minha câmera são as que mais me assustaram", reconhecendo também que, apesar de Zarco não ter causado intencionalmente o acidente, os pilotos precisam ter cuidado com a pilotagem excessivamente agressiva.

"As imagens da minha câmera são as que me assustaram mais, porque aqui vocês podem entender a velocidade que a moto de Franco cruzou pela pista, bem na minha frente", escreveu. "Ela passou tão rápido que eu nem vi ela. Quando eu voltei aos boxes, eu já estava abalado o suficiente após ver a moto de Zarco literalmente voando sobre a cabeça de Maverick".

"Milagrosamente, ninguém se machucou, mas espero que esse incidente faça todos pensar, especialmente nós, pilotos. Zarco não causou esse acidente intencionalmente, mas, mesmo assim, é um erro sério de avaliação, algo que um piloto de MotoGP não pode cometer - especialmente em uma zona de frenagem a 310 km/h".

"Se mover rapidamente para a direita e frear na frente de Franco. [Zarco] não deu a ele [Morbidelli] a chance de reduzir, então Franco não conseguiu fazer outra coisa a não ser atingí-lo com velocidade máxima".

"Eu entendo que na corrida apostamos bastante e todos dão o seu melhor para seguir na frente, mas não podemos esquecer que nosso esporte é perigoso e a segurança de nossos oponentes é mais importante que a luta por uma posição".

Morbidelli saiu do acidente apenas com arranhões, mas usou as redes sociais na segunda para deixar claro que não foi um incidente de corrida, dizendo que "alguém precisa pagar", o que significa uma penalização para Zarco.

Ambos os pilotos terão uma audiência com a direção de prova da FIM na quinta, antes das atividades do GP da Estíria, para discutir o acidente. Zarco passará por uma cirurgia na Itália nesta quarta (19), após descobrir uma fratura em seu punho esquerdo.

