A Comissão de GPs da Federação Internacional de Motociclismo (FIM) está pronta para aprovar o congelamento do desenvolvimento de motores na MotoGP até que os novos regulamentos entrem em vigor em 2027.

O Motorsport.com apurou que o comitê pretende ratificar essa mudança em sua próxima reunião, provisoriamente agendada para o período que antecede a próxima rodada da temporada em Misano.

No entanto, os dois fabricantes japoneses, Honda e Yamaha - que atualmente se beneficiam das regras de concessão - estarão isentos do congelamento, desde que não obtenham resultados mais fortes que possam levar a uma mudança nessa isenção.

A estratégia de congelamento de motores já havia sido implementada na MotoGP no passado como resposta aos problemas causados pela pandemia de COVID-19. Naquela ocasião, o desenvolvimento foi congelado do início de 2020 até o final de 2021.

A mudança faz parte de uma iniciativa do órgão dirigente para manter os custos sob controle, com menos de três temporadas restantes sob a estrutura técnica atual antes da mudança anunciada em 2027.

Depois disso, os motores de 1000cc serão substituídos por uma versão menor, de 850cc, e isso será acompanhado por uma restrição considerável de elementos aerodinâmicos e outros dispositivos, como ajustadores de altura.

Atualmente, as equipes são obrigadas a homologar seus motores antes da primeira rodada do calendário. Os comissários de bordo da associação de equipes (IRTA) são responsáveis pelo processo de vedação das unidades de potência e pelas verificações que são realizadas durante o ano.

Quando o sinal verde for dado, as unidades de potência serão homologadas, no máximo, antes do GP da Tailândia, que abre a temporada, em 2 de março do próximo ano.

Se esses componentes não puderem ser modificados até depois da última corrida, a especificação certificada em Buriram terá de ser a mesma que será usada até o final de 2026.

Há algumas exceções que permitem modificações, por exemplo, se for possível demonstrar que a intenção por trás da quebra do selo é por motivos de segurança.

Em agosto de 2020, a Yamaha solicitou a abertura dos motores M1 de Valentino Rossi e Maverick Viñales, citando um problema com as válvulas, em uma solicitação que gerou considerável desconfiança por parte dos outros representantes da Associação de Fabricantes (MSMA).

