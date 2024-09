Lewis Hamilton, heptacampeão de Fórmula 1, demonstrou interesse em comprar uma equipe na MotoGP, afirma o CEO da Liberty Media, Greg Maffei.

Em abril, foi anunciado que a Liberty adquiriria 86% das ações da Dorna Sports, a empresa espanhola que é proprietária da categoria rainha desde 1992. O negócio foi avaliado em 4,2 bilhões de dólares, com a participação restante permanecendo com a administração da MotoGP e, em agosto, a Liberty confirmou que estava vendendo uma participação de 825 milhões de dólares na F1 para financiar a compra.

A aquisição da MotoGP dará à Liberty a chance de revolucionar um esporte de duas rodas da mesma forma que fez com as quatro rodas desde que assumiu a F1 em 2016.

A Liberty supervisionou um período de expansão para a série, com o apelo em alta, aumentando o valor e os fluxos de receita e levando a um grande interesse em seu empreendimento na MotoGP.

"Quando anunciamos [a aquisição da MotoGP], é um ótimo exemplo, tivemos imediatamente pessoas ligando e dizendo: 'Quero comprar uma equipe', inclusive pessoas como Lewis Hamilton", disse Maffei à Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference.

"Por que? Porque viram o que aconteceu na F1 e querem seguir o exemplo. Tivemos grandes distribuidores que ligaram e disseram: 'Queremos participar'. E, infelizmente, tive que dizer a eles que não podemos falar sobre isso até obtermos a aprovação da União Europeia, mas adoraríamos falar quando a obtivermos".

"Acho que há uma oportunidade, quando se está no nível da liga, de aproveitar as mudanças que podem ser feitas. Quando se trata de uma equipe, em geral, as equipes não têm um fluxo de caixa tão bom. Não é absolutamente verdade. As equipes da NFL [liga de futebol americano] têm um fluxo de caixa muito bom, mas, em geral, são múltiplos muito grandes de fluxo de caixa, e ainda somos muito tradicionais em querer esse fluxo de caixa".

"Mas, além disso, sua capacidade de mudar a dinâmica, de preparar o cenário e de fazer as coisas que você deseja é muito melhor, muito mais fácil e mais gerenciável. Ainda leva tempo, mas você pode fazer isso no nível da liga. De certa forma, é muito difícil no nível da equipe".

O fato de ser a proprietária da F1 certamente deu à Liberty a oportunidade de instigar mudanças e abrir o esporte para uma nova base de fãs, especialmente nos Estados Unidos. Agora eles esperam fazer a mesma mágica com a MotoGP, com Maffei pronto para colocar planos semelhantes em prática.

"Acho que a MotoGP é, para começar, um produto incrivelmente empolgante. Não sei se muitos de vocês já assistiram às corridas, mas ver pessoas dirigindo motocicletas a 220 milhas por hora, a 15 centímetros umas das outras, é uma loucura, e as ultrapassagens são incrivelmente impressionantes", disse ele.

"Infelizmente, esse esporte é muito pouco conhecido aqui nos Estados Unidos e em todo o mundo. Há interesse na Ásia e em outros lugares, mas o verdadeiro coração do esporte está na Espanha e na Itália e, até certo ponto, na França".

"Acho que a oportunidade de expandi-la... vimos o que conseguimos fazer com a F1 contando as histórias, humanizando-as, tornando a história maior do que apenas o carro, a tecnologia, mas também o que os pilotos estavam fazendo, o que estava acontecendo nos bastidores, contando essas histórias, garantindo que o mundo entendesse a amplitude do que estava acontecendo".

"Mas também fizemos muito para melhorar as coisas, como melhorar o que se pode ver na tela, fazer com que nossos fãs entendam melhor a história. Todas essas são coisas que podem ser ajudadas aqui".

Sob a supervisão da Liberty, o número de corridas de F1 nos Estados Unidos aumentou de apenas o GP dos Estados Unidos em Austin para também ter o GP de Miami e o GP de Las Vegas no calendário, com Maffei de olho em um crescimento semelhante no país para a MotoGP.

"Acho que, francamente, o crescimento nos EUA - eles têm uma corrida em Austin, pela qual recebem receitas relativamente modestas da TV e coisas do gênero".

"Acho que há uma oportunidade de melhorar isso. Talvez a oportunidade de uma segunda corrida nos EUA. Acho que tudo isso é interessante em aspectos que nos parecem familiares na Fórmula 1 e espero que possamos replicar aqui", conclui.

