A vitória de Marc Márquez no circuito de Misano continua a provocar reações na MotoGP. Foram necessários 1.043 dias para o hexacampeão da categoria rainha vencer novamente uma corrida de domingo, em Aragón, mas apenas sete dias foram necessários para seu próximo triunfo, no GP de San Marino, uma dobradinha que ele não alcançava em um mesmo ano desde 2021 e consecutivamente desde 2019, antes da lesão.

O espanhol aproveitou que a chuva começou a cair com mais força na pista italiana para correr mais riscos do que os demais, ultrapassando seus rivais a partir da quarta posição - depois de ter voltado da oitava - e assumindo a liderança da corrida, seguindo a estratégia de não parar nos boxes.

Depois, quando a intensidade da água diminuiu, Márquez imprimiu um ritmo espetacular para se afastar de Pecco Bagnaia e ultrapassá-lo em sua pista natal.

Uma das reações mais notáveis à vitória veio de seu chefe técnico desta temporada na Gresini, Frankie Carchedi. O britânico conversou com a emissora britânica TNT Sports e analisou o desempenho do piloto do #93. Carchedi temia que a queda no Q2 tivesse arruinado todas as suas chances, mas o trabalho feito durante os treinos, buscando o ritmo da corrida, deu a eles uma pista importante.

"Marc trabalhou muito duro esta semana, e eu realmente achei que tínhamos estragado tudo na classificação, porque aqui a largada determina [especialmente em Misano] como será a corrida", começou.

"Rodamos com o mesmo pneu por até 28 voltas no sábado de manhã [no TL2, combinado com o treino], mas essa foi a razão pela qual na corrida usamos o médio e não o macio, porque sabíamos que nas últimas seis ou sete voltas ele estava no limite. Você podia ir até a 18ª posição e funcionou muito bem. E, no final, de repente, tive aquele pequeno acidente. Às vezes você ganha e às vezes você perde".

O engenheiro-chefe de Márquez admitiu que a chuva ajudou o piloto de Cervera, mas ressaltou que ele já havia voltado e que foi a bravura que fez a diferença:"Com certeza a chuva ajudou Marc a liderar a corrida, mas ele já estava em uma posição relativamente boa. Então, sim, ele teria chegado lá. Se ele teria sido capaz de ultrapassar [assumir a liderança sem a chuva], não tenho certeza. Mas Marc, nessas condições... Você sabe, ele é o mais corajoso dos corajosos""

"Com tudo o que estava acontecendo, Marc obviamente viu que Jorge [Martín] estava fazendo pits e que ele teria uma chance [de vencer].Não sei quantas teremos este ano", continuou ele, a respeito de Márquez ter feito a aposta com muito a ganhar e nada a perder.

Uma coisa que muitos estão se perguntando é exatamente quantas chances Márquez terá de vencer corridas em 2024, antes de sua mudança para a equipe de fábrica da Ducati, e se isso fará com que ele possa lutar pelo título, estando 53 pontos atrás de Martín.

Carchedi não descarta completamente a possibilidade, mas reconhece que a situação ainda não é perfeita e que eles ainda precisam trabalhar em detalhes que não levem a acidentes como o do Q2. Mas ele deixa claro que o ritmo de corrida não é um problema para poder vencer.

"Vou dizer exatamente o que Marc disse. Em Aragón, tivemos um fim de semana perfeito, desde o início. Tudo estava perfeito. Aqui, nem tudo foi perfeito. Nós tínhamos o ritmo. Fizemos muito trabalho para começar a sexta-feira muito mais próximos".

"É uma questão de trabalhar com o piloto. Quanto mais você trabalha, mais você entende, e podemos começar mais perto. Mas ainda temos que entender esses detalhes. Honestamente, a classificação poderia ter nos custado muito caro neste fim de semana. Porque o ritmo para nós era claro. Esse nunca foi o problema, só temos que consertar esses pequenos detalhes", resumiu.

MÁRQUEZ brilha NA CASA DE ROSSI, Martín ERRA FEIO, Bagnaia LUCRA! MotoGP e off-road com RAQUEL STEIN

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

MÁRQUEZ brilha NA CASA DE ROSSI, Martín ERRA FEIO, Bagnaia LUCRA! MotoGP e off-road com RAQUEL STEIN

Your browser does not support the audio element.

COMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!