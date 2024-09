MotoGP - Bagnaia: "Vou tomar multas, mas não usarei o rádio"

A MotoGP planeja implementar um novo sistema de comunicação por rádio entre o diretor de prova e os pilotos a partir de 2025. Entretanto, Pecco Bagnaia não parece muito animado com a ideia e já disse que não deve acatar às novas regras.

Após o GP de San Marino, o piloto participou de testes com a Desmosedici GP24 e depois conversou com a mídia, incluindo o Motorsport.com, fazendo um resumo sobre o dia.

"Fiz muito trabalho para 2025. Não testei a nova carenagem, mas [Jorge] Martin e [Enea] Bastianini, sim, e eles ficaram satisfeitos. Eu estava muito concentrado em outras coisas, porque nossa moto ainda precisa melhorar em alguns aspectos".

O também foi testado por Bagnaia foi o novo sistema de rádio, assim como Fabio Quartararo. Entretanto, o italiano não gostou muito e já disse que prefere ser multado no próximo ano a usar a comunicação.

"Acho que vou receber multas a cada corrida, porque não vou usar nada disso".

Pecco ainda fez referência ao comportamento de Michael Jordan durante sua temporada na NBA quando era multado por usar tênis vermelhos, quando, pelas regras, deveria usá-los na cor branca.

"Testei o sistema e ele 'aperta até os ossos' [dói]: só de passar 30 segundos com os dedos nele [para ativá-lo], já começa a doer, imagine 40 minutos correndo".

"Isso não faz sentido, então vou pegar multas. Temos todos os sistemas possíveis para sermos avisados de qualquer coisa: o painel de instrumentos, o quadro branco, portanto, não precisamos de outras comunicações que possam nos distrair. Andamos em motos que não permitem isso".

