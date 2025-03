O chefe da Ducati, Davide Tardozzi, revelou que a montadora italiana não vai concordar com o pedido da Aprilia para que Jorge Martín faça um teste especial com sua moto de MotoGP antes de um retorno de lesão no GP do Catar no próximo mês.

Na sexta-feira, a Aprilia revelou que pedirá às outras fabricantes que concordem com uma mudança no regulamento, permitindo que o atual campeão mundial teste sua máquina antes de retornar da lesão.

Mas Tardozzi rejeitou essa ideia durante o GP da Argentina deste fim de semana, referindo-se às experiências de sua própria equipe ao tentar julgar o retorno de Enea Bastianini à ação após seus longos afastamentos por lesão em 2023.

"Enfrentamos o mesmo problema com Enea, mas ninguém nos deu a oportunidade de deixá-lo testar", disse ele no sábado.

Embora Tardozzi apoiasse a ideia de uma mudança de regra para 2026, ele não via motivo para apoiar uma solicitação espontânea que beneficiaria um competidor específico nesta temporada.

"Acho que pode ser uma boa ideia para o futuro", acrescentou Tardozzi. "Há uma boa oportunidade de mudar as regras para o próximo ano. Mas quando Jorge se recuperar, ele será um de nossos grandes rivais. Conhecemos Jorge muito bem e sabemos que ele será um dos caras que lutará conosco por vitórias".

Martín teve um início complicado em sua carreira na Aprilia depois de mudar da Pramac, onde venceu o campeonato mundial de 2024 em uma Ducati. O espanhol caiu no primeiro dia da pré-temporada em Sepang, em fevereiro, e perdeu o restante dos preparativos para se recuperar das lesões sofridas.

Depois de fazer isso, a tempo de começar a temporada, ele quebrou a mão esquerda em um acidente de treinamento pouco antes da abertura na Tailândia. Assim, Martín ficou de fora do fim de semana de abertura e também não participará da rodada da Argentina.

Na quinta-feira, ele também descartou a possibilidade de retornar na terceira etapa da temporada, em Austin. Portanto, o GP do Catar, de 11 a 13 de abril, será a primeira oportunidade possível para um retorno - mas a posição da Ducati significa que agora é improvável que ele tenha o benefício de um teste de MotoGP antes.

