A MotoGP finalizou as atividades do sábado em Termas de Rio Hondo com uma movimentada corrida sprint do GP da Argentina. Marc Márquez garantiu mais uma vitória, tendo que segurar as investidas de seu irmão, Álex Márquez, nas primeiras voltas. O piloto da Gresini foi o segundo. Já Francesco Bagnaia foi o terceiro, tendo feito uma prova isolada, terminando a mais de 2s dos irmãos.

Márquez saiu bem e manteve a ponta, com Álex se mantendo em segundo, enquanto Bagnaia mergulhava bem para subir para terceiro, com um impressionante Quartararo em quarto. Enquanto o hexacampeão já abria nas primeiras curvas, Pecco partia pra cima do outro irmão pela segunda posição, mas isso permitiu também ataques do francês da Yamaha.

A bandeira amarela foi acionada ainda na primeira volta com uma queda de Binder. O replay mostrou que ele tomou um toque de Morbidelli, mas com o sul-africano tentando retomar a trajetória ideal sem ver a moto da VR46 ao seu lado.

Na segunda volta, o cenário já começou a mudar, com Álex se aproximando de Marc, enquanto Bagnaia perdia terreno e passava a ser pressionado por Acosta, que subia para quarto. Já Quartararo caia para sexto, perdendo posição também para Zarco.

Quando a prova estava na quinta volta, de 12, mais duas quedas, agora de Fermín Aldeguer e Miguel Oliveira. Lá na frente, Marc e Álex andavam colados, com 1s3 de vantagem para Bagnaia, que conseguia respirar, abrindo 1s5 para Zarco. Acosta, Di Giannantonio, Quartararo, Bezzecchi e Morbidelli completavam neste momento o top 9 que pontua na sprint.

A três voltas do fim, os irmãos seguiram separados por apenas 0s2, tendo 2s2 para Bagnaia, que, pelo menos, mantinha Zarco a 1s4.

No final, Marc Márquez conseguiu abrir uma vantagem de 0s7 para Álex e garantir a terceira vitória em três corridas disputadas da temporada 2025 até aqui. Seu irmão manteve mais um segundo lugar, enquanto Francesco Bagnaia foi o terceiro em uma prova isolada, terminando a mais de 2s4 do piloto da Gresini.

Completaram o top 9 da zona de pontuação da Sprint: Johann Zarco, Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi, Franco Morbidelli, Joan Mir e Pedro Acosta.

A MotoGP volta à pista de Termas de Río Hondo no domingo. Às 15h está marcada a largada para o GP da Argentina, segunda etapa da temporada 2025, com transmissão da ESPN 4 e do Disney+. E no Motorsport.com você acompanha a cobertura completa da principal categoria do motociclismo mundial.

Confira o resultado da corrida sprint da Argentina da MotoGP:

