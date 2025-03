Assim como fez na Tailândia, Marc Márquez conquistou a pole position para o GP da Argentina de MotoGP, podendo repetir a história da abertura da temporada 2025 há duas semanas, quando fez a limpa na etapa, vencendo a sprint e a corrida principal.

Em sua primeira saída no Q2, Márquez já havia baixado seu tempo duas vezes, ambas batendo o recorde da pista. Mas com o segundo pneu e sem procurar pneus, o piloto da Ducati baixou para uma impressionante marca de 01min36s917, inalcançável para os demais, estabelecendo o novo recorde da pista em Termas.

"Com o segundo pneu, me senti um pouco mais confortável. Curiosamente, aqui eu me sinto melhor com ar limpo do que com um vácuo. Álex não me incomodou na primeira volta", explicou o espanhol, que fez uma volta atrás do irmão que não deu certo.

"Gosto da perfeição, ainda há coisas a melhorar, especialmente em termos de ritmo de corrida, precisamos melhorar em alguns pontos, ser mais consistentes. Na Tailândia eu fui mais consistente na frenagem, e aqui isso está me custando um pouco mais, temos que ver isso com a equipe para corrigir", disse o piloto da Ducati.

Olhando para a corrida, parece que Álex não é o único pode preocupar Marc.

"Álex e Pecco serão os mais fortes, mas não se esqueçam de Johann Zarco, que tem tido um ótimo ritmo desde o TL1. Pensei que ele cairia à medida que a pista melhorasse, pode parecer lógico ou esperado, mas ele está fazendo a Honda funcionar muito bem, ele é um ótimo piloto e está trabalhando muito bem", comentou o #93.

Marc Marquez, Equipe Ducati, Alex Marquez, Gresini Racing Foto de: Equipe Gresini

Álex: "Espero poder brigar com Marc".

O irmão Márquez mais jovem ficou feliz com, mais uma vez, o segundo lugar no grid, especialmente porque, desta vez, ele se vê mais perto do irmão do que na Tailândia.

"Não consegui melhorar com o segundo pneu", lamentou Álex. "De manhã, demos um passo à frente em termos de ritmo, com o pneu macio fomos bem e estou feliz, temos que fazer uma boa largada na corrida, estamos um pouco mais perto de Marc do que na Tailândia, vamos ver se podemos brigar com ele", o piloto da Gresini ousou prever.

Sobre o que o separa de Marc, ele manteve o tom de aprendizado:

"Sempre há alguns pontos em que eles [pilotos oficiais da Ducati] se saem melhor, mesmo que sejam mais lentos, então sempre há algo a melhorar. Marc lida muito bem com o pneu e pode jogar um pouco conosco, ele tem experiência e um pouco mais do que nós. Mas estamos apenas na segunda corrida das 22 da temporada, temos que continuar, porque no momento tudo está indo muito bem".

"Eu me senti bem com o macio e provavelmente será minha opção para o sprint", disse Alex, que brincou sobre o que o impediu de fazer a pole: "Temos uma aposta com a equipe, na quinta-feira decidimos quem vai fazer a pole e, como eu estava em segundo, é por isso que parei um pouco para ganhar", brincou.

Johann Zarco, Equipe LCR Honda Foto de: Equipe LCR Honda MotoGP

Zarco: "Se houver uma oportunidade de pódio, você tem que aproveitá-la".

O francês aproveitou seu bom momento para colocar a LCR Honda na primeira fila do grid, algo que não acontecia desde Austin, há dois anos.

"A primeira volta foi ótima. Depois pensei: 'Como vou melhorar, porque eu tinha a sensação de que havia feito uma volta muito boa. Saí novamente e tentei alcançar Marc, mas ele diminuiu a velocidade e conseguiu fazer uma volta melhor. Eu estava muito perto, mas foi o suficiente para me colocar em terceiro, o que é muito bom", disse o francês.

"Achei que seria bom estar nas duas primeiras filas. Depois, você sempre fica esperançoso, diz para si mesmo 'se for a primeira fila, está bom', mas quando você consegue, é ainda melhor. Se houver uma oportunidade de pódio, você tem que tentar aproveitá-la!", exclamou Zarco.

Ducati MUDA DE IDEIA COM MOTORES! Diogo Moreira MAIS PERTO DA PRAMAC YAMAHA... Adeus da KTM em 2027?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

PÓDIO CAST celebra 1 ano e faz prévia do GP da Argentina

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!