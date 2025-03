Com a KTM abaixo das expectativas neste início da temporada, o fantasma do futuro da marca austríaca na MotoGP volta a ganhar força, em meio à grave crise enfrentada pela montadora, com dívidas bilionárias. Mas Pedro Acosta, um dos nomes mais quentes do grid no momento, rechaça as especulações, negando inclusive ter interesse em trocar de casa na categoria.

Nos últimos meses, com as especulações sobre a saída da KTM, surgiram rumores fortes sobre o interesse de outras montadoras pelo espanhol, que estreou na MotoGP ano passado já deixando sua marca.

Um dos rumores mais fortes é o de que Valentino Rossi teria aproveitado a presença de Acosta nos "100km dos Campeões", realizado em seu rancho na Itália em janeiro, para abrir negociações com o espanhol para correr pela VR46 em 2026.

Mas, em entrevista durante o fim de semana em Termas de Río Hondo, quando questionado sobre esses rumores, o espanhol tratou de interromper a pergunta e rechaçar os rumores.

"Tenho um contrato com a KTM para 2025 e 2026, portanto não preciso ver nada", disse. "O que eu preciso é o mesmo que o resto das marcas: ficar mais perto da Ducati. Mas não para ficar na KTM, mas para ser mais feliz. Só temos que continuar trabalhando; estamos apenas na segunda corrida do ano", acrescentou.

