Com a briga pelo título da temporada 2024 da MotoGP se intensificando entre Jorge Martín e Francesco Bagnaia, a Ducati anunciou a interrupção do desenvolvimento da GP24, sem entregar mais nenhuma atualização para os pilotos nestas quatro corridas finais.

Com quatro GPs pela frente (Austrália, Tailândia, Malásia e Valência) e 10 pontos separando os líderes na classificação com 148 ainda em jogo, a Ducati tomou a decisão para que a dupla possa lutar pelo título com o equipamento que já conhece, sem surpresas que possam favorecer um ou o outro.

Bagnaia conquistou sua oitava vitória do ano e a quarta limpa de fim de semana em Motegi no último domingo, levanto todos os 37 pontos em jogo. DAepois de chegar ao Japão com um déficit de 21, o italiano recuperou 11 em um único evento, confirmando que a batalha entre ele e o espanhol está mais aberta do que nunca.

Seja por causa da igualdade entre os dois, compromissos contratuais ou uma simples questão de fair play, a Ducati decidiu interromper o desenvolvimento da Desmosedici GP24. Segundo apurado pelo Motorsport.com, a última atualização ocorreu em Silverstone, há dois meses, e foi uma carenagem na parte inferior da moto.

Apesar do fato de que Martín deixará a marca Borgo Panigale no final da temporada para se juntar à Aprilia em 2025, os executivos da fabricante continuam insistindo que o espanhol terá exatamente as mesmas ferramentas que tinha antes de anunciar sua saída, para lutar pelo que seria seu primeiro título na MotoGP.

Os acordos de Bagnaia e Martin com a Ducati são idênticos, independentemente de seus salários, e isso pode ser extrapolado para Enea Bastianini e Franco Morbidelli, os outros dois pilotos que guiam a GP24. Isso significa que qualquer melhoria que um deles receba deve estar disponível para os outros três.

Precisamente por esse motivo, os elementos mais relevantes que a Ducati colocou em pista no teste coletivo realizado no mês passado em Misano não serão mais incorporados à GP24, mas sim diretamente à GP25.

"Em Misano, testei um novo chassi, que nem eu nem Jorge poderemos usar este ano. Basicamente, porque é uma evolução que a Ducati deveria ser capaz de oferecer por contrato a todos os pilotos que andam na GP24. Mas, infelizmente, não há peças suficientes", disse Bagnaia ao Motorsport.com.

"Nossa moto [a dele e a de Martín] permanecerá como está até o final da temporada. E é uma pena, porque é um passo importante, que provavelmente poderia ajudar a fazer a diferença. Mas a Ducati sempre foi clara quanto a isso, e as duas motos serão as mesmas até o final. Esse chassi será o ponto de partida para a Ducati do próximo ano".

A Ducati afirma dar tratamento igual aos dois principais candidatos ao título, mas isso obviamente se limita a esta temporada. A mudança de Martín para a Aprilia significou que ele não testou o chassi em questão no circuito italiano.

Na verdade, nem ele nem qualquer membro da Pramac, que mudará para motos Yamaha na próxima temporada, puderam entrar na garagem da Ducati, algo que habitual nos testes.

Perguntado diretamente sobre a confiança que ele tem na Ducati para manter sua promessa até o final em Valência, Martín disse: "A Ducati está me apoiando 100%. Minha moto está perfeita e estou convencido de que continuará assim até o final do campeonato mundial".

