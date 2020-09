Andrea Dovizioso não teve um sábado para relembrar. O líder da MotoGP teve que disputar o Q1 e terminou apenas em décimo para o GP da Emilia Romagna deste domingo, terminando a meio segundo da pole de Maverick Viñales. E o italiano segue falando que a origem de seus problemas, que causam uma falta de consistência na temporada, está nos pneus.

"Não é nada instintivo fazer o que tenho que fazer para andar com os pneus, porque tenho que pilotar de maneira diferente da que vinha fazendo nos últimos três anos", disse Dovi após a classificação.

"Frenagem e derrapagem têm que ser abordadas de forma diferente, tendo que trazer mais velocidade para a entrada da curva. Estamos andando com ajustes diferentes dos últimos anos".

Dovizioso admitiu que sabia como, no papel, a Ducati deveria ser conduzida para tirar o máximo dos pneus, mas destacou que não consegue colocar em prática o que é discutido com os engenheiros.

"Nos últimos anos, trabalhamos para usar mais a frente, porque falta aderência na traseira, mas agora estamos em uma situação oposta. Por isso não é uma pilotagem instintiva".

A principal dúvida segue sendo o destino de Dovizioso após o final da temporada. Segundo o italiano, ainda não há nada de concreto, mas destacou que não descarta hipótese de um ano como piloto de testes, mas apenas sob as condições ideais.

"Ainda estamos conversando, com várias opções sendo apresentadas. Ainda não há nada certo. Tudo depende de como ficará tudo. Em alguns lugares faz sentido assinar como piloto de testes, mas sempre olhando para o futuro".

Dovizioso ainda explicou porque seu macacão neste final de semana trocou a expressão "destemido" por "desempregado".

"Fui forçado pelos meus amigos", brincou. "Eu tinha feito uma aposta que teria que colocar isso no macacão caso assumisse a liderança do Mundial depois da primeira prova em Misano".

Andrea Dovizioso, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

